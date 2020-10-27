Эмили Ратажковски ждет ребенка

27.10.2020, 11:05, Разное

Эмили Ратажковски умеет удивлять не только своими откровенными фотографиями, но и объявлениями о переменах в личной жизни. Для поклонников и СМИ стало шоком ее сообщение о состоявшейся свадьбе в 2018 году: дело в том, что Эмили вышла замуж не за своего бойфренда Джеффа Магида, с которым встречалась три года и о котором было всем известно, а за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. Теперь же Эмили шокировала другой новостью – она ждет ребенка, причем объявила об этом модель с диджитал-обложки Vogue.

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)26 Окт 2020 в 12:03 PDT

Эмили и Себастьян

Для журнала Эмили также написала эссе, в котором объяснила, почему они с мужем до последнего не хотят узнавать пол ребенка:

Когда муж и я делились с нашими друзьями этой новостью, первым вопросом после поздравлений обычно был “Вы уже знаете пол малыша?” А мы отвечали, что не будем знать пол нашего ребенка до его 18-летия – пока он сам нам его не определит. Все смеются над этим, но в наших словах есть истина. Мы ведь действительно не знаем, кто растет в моем животе. Кем будет этот человек? Как он изменит нашу жизнь?

Я хочу быть родителем, который позволит своему ребенку показать себя таким, какой он есть. Но хотя я и надеюсь, что мой ребенок сможет определить свое место в мире, я в то же время понимаю, что он, несмотря ни на что, столкнется с ограничениями по полу, прежде чем сможет говорить или, черт возьми, даже родиться.

Эмили в Нью-Йорке, 26 октября

Напомним, с отцом будущего ребенка – Себастьяном – Эмили впервые была замечена в декабре 2017 года на баскетбольном матче в Нью-Йорке. Спутник модели не был идентифицирован фотографами, а поведение пары на публике трактовалось не иначе как дружеское. Тем более, что комментариев относительно расставания с Джеффом Магидом, с которым Эмили встречалась с 2014 года, она прессе так и не дала.

О новом возлюбленном, а теперь уже и супруге Эмили известно немного. Он является продюсером фильма “Доброе время” с Робертом Паттинсоном и выходил на красную дорожку Каннского фестиваля, представляя фильм.