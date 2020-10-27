Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми испекли пирожные для ветеранов

27.10.2020, 11:05, Разное

Как воспитать детей добрыми и неравнодушными? Пожалуй, правильный ответ – собственным примером. Такого метода придерживаются принц Уильям с Кейт Миддлтон, которые с малых лет привлекают принцев Джорджа, Луи и принцессу Шарлотту к собственным добрым инициативам. Так, в данный момент старшие дети герцога и герцогини находятся на каникулах, и чтобы провести это время с пользой, семейство решило принять участие в кампании The Poppy Appeal, которую ежегодно в ноябре проводит организация The Royal British Legion.

Все собранные средства идут на помощь ветеранам, и Уильям с Кейт и детьми пожелали привлечь максимальное внимание общественности к данному проекту. Кембриджи испекли капкейки, украсили их маками и отправили ветеранам из дома престарелых в Норфолке. Фотографией десерта они поделились в Instagram.

Стоит отметить, что капкейки Кейт и Уильям с детьми пекли сами, а не поручили это дело шеф-поварам. В интервью герцогиня как-то рассказывала, что Джордж и Шарлотта обожают помогать на кухне:

Мы готовим вместе с Джорджем и Шарлоттой тесто для пиццы. Им это доставляет удовольствие, им нравится, когда их руки чем-то запачканы.

Уильям, по словам Кейт, также не отказывает себе в удовольствии иногда постоять у плиты:

Во времена учебы в Университете он готовил десятки блюд. Думаю, тем самым он хотел произвести на меня впечатление! Спагетти Болоньезе и прочие такие штуки. Да и сегодня он иногда готовит – например, ему очень удаются завтраки.