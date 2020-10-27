Скандалы: Куратор внутренних конфликтов

27.10.2020, 11:00, Разное

Свердловского вице-губернатора Сергея Бидонько подвела московская квартира

Силовые ведомства усиливают давление на главу Свердловской области Евгения Куйвашева. Прокуратура Свердловской области по инициативе Генпрокуратуры РФ направила представление о расторжении контракта с вице-губернатором Сергеем Бидонько. Его подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства. Но свердловская власть не спешит расставаться с куратором внутренней политики, заставляя силовиков ускорить рассмотрение знакового уголовного дела.

Сергей Бидонько – одна из ключевых персон свердловской политики. До 2014 года он возглавлял администрацию Карпинска (город в Свердловской области), в декабре 2014 года был назначен заместителем министра строительства регионального правительства, а в феврале 2015-го – министром строительства. В сентябре 2016 года Бидонько избран депутатом Госдумы по Серовскому одномандатному округу, но в декабре 2018 года сложил полномочия в связи с назначением на пост заместителя губернатора Свердловской области. Позже он стал вице-губернатором.

В качестве вице-губернатора Сергей Бидонько курирует внутреннюю политику региона. Помимо взаимодействия с муниципальными думами участвует в подборе кандидатов в мэры и контролирует ход их избрания, уполномочен решать социально-политические конфликты. В частности, ему было поручено разрешить конфликт, разгоревшийся весной 2019 года в Екатеринбурге вокруг строительства храма Святой Екатерины в сквере у екатеринбургского Театра драмы. Однако Бидонько выступил как ярый противник общения представителей власти с протестующими, убеждая чиновников и депутатов не вступать в переговоры с недовольными горожанами. Такая позиция лишь усилила противостояние и вынудила областную власть пойти на уступки, перенеся площадку для строительства в другое место.

В 2020 году на Бидонько возложили ответственность за урегулирование конфликта между Екатеринбургской епархией и схиигуменом Сергием, отлучённым этой осенью от Церкви из-за критики патриарха и призывов к восстанию. Но вице-губернатор не проявил должной активности в этом вопросе. В числе возможных причин могло быть его вхождение в состав паствы схиигумена. В одном из интервью пресс-секретарь отца Сергия Всеволод Могучев на вопрос: «Говорят, и вице-губернатор Сергей Юрьевич Бидонько здесь [в Среднеуральском женском монастыре] бывает?» ответил: «Бидонько здесь был, да».

В настоящее время Бидонько активно вмешивается в ход довыборов двоих депутатов думы Екатеринбурга.

Кампания примечательна тем, что в случае победы поддержанных губернатором Евгением Куйвашевым кандидатов из пула бизнесмена Виталия Кочеткова последний возьмёт под контроль большинство мест в муниципальном парламенте и получит возможность поставить вопрос об отставке действующего главы города Александра Высокинского и приватизации наиболее крупного муниципального актива МУП «Водоканал». По информации источников «Октагона», в эти дни Бидонько проводит встречи с оппозиционными кандидатами, убеждая их отказаться от участия в кампании.

Прокуратора просит отправить Бидонько в отставку

В 2020 году Генпрокуратура провела проверку налоговых деклараций Сергея Бидонько и усомнилась в достоверности сведений о его московской квартире. С 2016 по 2018 год Бидонько был депутатом Госдумы. Он получил служебное жильё, но практически им не пользовался, предпочтя купить в столице собственную недвижимость. По словам бывших коллег чиновника по федеральному парламенту, после досрочного прекращения депутатских полномочий и возвращения в Екатеринбург на пост вице-губернатора в квартире осталась жить его дочь – она поступила в Высшую школу экономики. Данные о том, кто именно стал формальным собственником квартиры, разнятся. По одним сведениям, она записана на самого Бидонько, по другим – на его отца.

Согласно действующему антикоррупционному законодательству, чиновники обязаны отчитываться как о полученных доходах, так и о крупных покупках.

Если стоимость последних превышает сумму дохода, полученного чиновниками и членами их семьи в предшествующие сделке три года, госслужащие обязаны указывать источники дополнительных средств.

Судя по антикоррупционной декларации за 2016 год, у Сергея Бидонько была лишь одна квартира площадью 159 квадратных метров. Начиная с 2017 года у него в собственности числится 2,7 тысячи квадратных метров недвижимости. Из них 2,1 тысячи квадратных метров приходится на земельный участок, 331 квадратный метр – на жилой дом, 14 квадратных метров – на гараж и 171 квадратный метр – на квартиру. Вероятно, о последней и идёт речь в прокурорском представлении.

При этом, по данным портала «Декларатор», в период с 2014 по 2016 год включительно доходы Сергея Бидонько и его супруги составили 22 млн рублей. По сведениям базы недвижимости «ЦИАН», на такую сумму купить квартиру площадью свыше 170 квадратных метров можно лишь в пригороде Москвы и в Московской области. Самый дешёвый вариант в столице – чердак над нежилыми помещениями в доме, который находится в паре-тройке километров от Лефортовской тюрьмы.

На основании выявленных фактов нарушения антикоррупционного законодательства прокуратура предложила губернатору расторгнуть контракт с Сергеем Бидонько.

По информации источников издания, 18 октября в Москву планировалось направить ответное письмо за подписью директора департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхама Ширалиева. В нём говорится, что Сергей Бидонько не пользуется данной московской недвижимостью и дохода от неё не получает. Соответственно, оснований для расторжения трудового контракта с вице-губернатором департамент по борьбе с коррупцией не видит.

Издание направило обстоятельный запрос на получение комментариев в департамент информационной политики губернатора региона. На него поступил ответ, в котором отсутствовала информация по сути заданного вопроса. Редакция «Октагона» решила не публиковать его текст, так как в нём содержатся грубые оценочные высказывания в адрес корреспондента издания от имени главы ДИП Юлии Прытковой.

Один факт из множества подобных

Силовые структуры не впервые обращают внимание на вице-губернатора Сергея Бидонько. Во второй декаде августа 2020 года Генпрокуратура РФ провела совещание по видеоселектору с руководителями региональных надзорных ведомств. Как сообщил источник «Октагона», резкие претензии в адрес прокуратуры Свердловской области озвучил лично генпрокурор Игорь Краснов. Он остался недоволен тем, что материалы связанных с деятельностью Бидонько проверок и возбуждённое на их основании бесфигурантное уголовное дело лежат без движения.

По информации источников издания, речь идёт о скандалах вокруг индустриального парка «Богословский».

Один из эпизодов, вызвавших вопросы у прокуратуры, – выбор подрядчика для строительства первого бизнес-инкубатора и финансирование его работ.

В мае 2017 года госконтракт на возведение бизнес-инкубатора в «Богословском» получила строительная компания «Партнёр». Сумма сделки составила 52,7 млн рублей, заказчиком выступила Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ).

В конце июня 2017 года КРСУ выделила заём подрядчику на 7,2 млн рублей, а через несколько дней расторгла контракт «по соглашению сторон». Права и обязанности заказчика по договору КРСУ передала своему дочернему предприятию ООО «УК “Богословский производственный бизнес-инкубатор”» и параллельно выдала УК кредит в размере 60 млн рублей.

Несколько дней спустя, судя по документации на сайте госзакупок, УК «Богословский производственный бизнес-инкубатор» провела первый платёж СК «Партнёр» по контракту – аванс на сумму 15,82 млн рублей. С этого момента оплата производилась регулярно, но на меньшие суммы. Последняя доступная информация о платежах относится к июню 2018 года, несколько последующих документов, до августа 2018 года, на сайте госзакупок недоступны.

По договору СК «Партнёр» должна была завершить работы по возведению бизнес-инкубатора в течение нескольких месяцев – к сентябрю 2017 года. Но этого не произошло, а в ноябре в суд поступил иск о признании СК «Партнёр» банкротом. Несмотря на это, в феврале 2018 года компания получила второй заём от КРСУ – на 8,2 млн рублей, а затем уступила право требования долга другой фирме – ООО «СК Марк».

В мае этого года, согласно материалам Свердловского арбитражного суда, КРСУ и ООО «СК Марк» пришли к мировому соглашению. Изначально КРСУ требовала вернуть 17,97 млн рублей, из которых 15,99 млн рублей – долг, остальное – проценты и неустойки. В итоге стороны договорились о том, что «СК Марк» вернёт только сумму основного долга, частями. Последний взнос в адрес КРСУ должен поступить в январе 2021 года.

Знакомые с ситуацией собеседники «Октагона» в исполнение мирового соглашения не верят.

– Никто и никогда долг не выплатит, и это все понимают, даже судья, который ведёт это дело. Все понимают, что будет установлена задолженность, арбитражный суд включит её в реестр, и ˂…˃ тихо обанкротят должника. Конечно, можно заключить мировое соглашение, «поклясться на Библии» и совершить иные обязательные «банкротные» ритуалы. Но арбитражная практика по такой категории споров неумолима – через два или три года мировое соглашение будет обжаловано, так как должник его не исполнит. Ни для кого не секрет, что ООО «СК Марк» в данном случае – классическая «банкротная прокладка», чтобы как-то списать долг с «чистых» предприятий, – говорит источник издания.

В КРСУ отказались комментировать займы в адрес СК «Партнёр», а также перечисление платежей от бизнес-инкубатора, сославшись на коммерческую тайну. Замену стороны контракта в корпорации объяснили необходимостью «оперативного контроля заказчиком за ходом строительства объекта».

Фирма друга

Сергей Бидонько до 2014 года участвовал в проекте создания индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске в качестве заинтересованного эксперта. В 2015 году он возглавил Минстрой Свердловской области и занялся координацией работы по возведению необходимой инфраструктуры на территории парка.

Северные территории Урала – родные края для Бидонько. Он родился в Карпинске, там же начинал политическую карьеру – с 2009 по 2014 год возглавлял администрацию города. Как сообщают собеседники «Октагона», вице-губернатор до сих пор имеет в Карпинске большое влияние.

– Сергей Бидонько в Карпинске – серый кардинал. Все суды и прокуратуры – на его стороне. Компании, которые он контролирует, оформлены на его друзей и знакомых, – пояснил знакомый с ситуацией в городе источник.

«Сейчас ещё окружение Бидонько распространяет слухи, что он будет следующим губернатором Свердловской области, а затем будет баллотироваться в президенты РФ».

Строительная компания «Партнёр» также родом из Карпинска. Учреждена в 2015 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей и одним сотрудником. Возглавляет её Максим Фишер, давний друг Сергея Бидонько. Как рассказывают источники, в молодости Бидонько был знаком с будущей женой Фишера и впоследствии через неё вышел на деловое сотрудничество с самим Максимом Фишером. По мнению собеседников издания, учредитель СК «Партнёр» не имеет профильного строительного образования и «не разбирается в отрасли».

В момент заключения контракта с СК «Партнёр» КРСУ возглавлял Сергей Киселёв. До вступления в должность он работал заместителем министра строительства Свердловской области Сергея Бидонько. Как рассказали знакомые с той ситуацией источники, от руководства поступило прямое устное указание заключить договор с карпинской фирмой. Когда выяснилось, что средств на исполнение договора у СК «Партнёр» нет, КРСУ была вынуждена выдать заём на ведение строительства.

– На проекты «территории Бидонько» были выделены деньги через КРСУ. При этом на КРСУ ещё была возложена обязанность что-то построить, потому что иначе при проверке люди окажутся на скамье подсудимых. В КРСУ понимали, что компания, которая потенциально может выиграть строительство этого объекта, потенциально может ничего и не построить, но деньги «освоить». Так, по моему предположению, и появился договор займа. Выбора не было, – прокомментировал собеседник.

В КРСУ на запрос заявили, что договор с СК «Партнёр» был подписан по результатам открытого конкурса, «исключающего возможность заключения заключения договора посредством чьего-либо указания».

По оценке адвоката Ивана Кадочникова, деятельность КРСУ связана со спорными областными проектами, которые не всегда могут пройти «горнила» бюджетного законодательства и имеют «высокий риск не быть реализованными».

– Но делать это надо, так что высокие зарплаты в АО «КРСУ» платятся не просто так. КРСУ проводит абсолютно законные, но столь же абсолютно непрозрачные процедуры, экономический эффект которых неизвестен, – добавил юрист.

Сергей Бидонько на вопрос корреспондента «Октагона» о возможном расторжении контракта с ним по итогам антикоррупционной проверки заявил, что «такого нет, не могло и не может быть». Знакомство с Максимом Фишером вице-губернатор подтвердил, уточнив, что они дружили в юности, но в последние годы почти не общаются. По поводу договора между КРСУ и СК «Партнёр» Сергей Бидонько сказал, что никогда о нём не слышал.

Редакция направила запрос на получение комментариев в свердловскую прокуратуру и Генпрокуратуру РФ. К моменту публикации материала ответ не поступил.

Анна Фёдорова