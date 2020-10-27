Скандалы: В дело «ВИМ-Авиа» влетела недвижимость

27.10.2020, 11:00, Разное

Банкир Сергей Ентц оспорил арест на свою недвижимость, утверждая, что его скрывающаяся за границей жена, вице-президент обанкротившейся авиакомпании, не переписывала на него земельные участки, квартиры и дома

Как стало известно “Ъ”, пока фигурант громкого уголовного дела о махинациях в некогда одной из крупнейших авиакомпаний страны «ВИМ-Авиа» Алевтина Калашникова скрывается за границей, ее бывший супруг, владелец банка «Держава» Сергей Ентц, пытается оспорить наложенный судом в рамках расследования арест на многочисленную недвижимость. Бизнесмен утверждает, что его жена не переписывала на него земельные участки, квартиры и дома. Следствие же уверено, что приобретенную на незаконно полученные средства недвижимость бывший вице-президент «ВИМ-Авиа» Калашникова умышленно оформляла на своего мужа, чтобы избежать их ареста. Развод супругов СКР также считает фиктивным, поскольку все эти годы, вплоть до бегства топ-менеджера за границу, они вместе со своими детьми проживали в одной квартире.

Уголовное дело о махинациях в некогда одной из крупнейших авиакомпаний страны «ВИМ-Авиа» СКР начал расследовать в сентябре 2017 года. Фигурантами этого дела являются бывшие гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев, бухгалтер Екатерина Пантелеева, а также вице-президент Алевтина Калашникова и совладелец авиакомпании Рашид Мурсекаев. Причем последний оказался в Лондоне еще до начала разбирательства, а госпожа Калашникова, как установили следователи, уехала в Турцию прямо в день проведения обыска, а сейчас якобы также обосновалась в Лондоне.

Все четверо обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования, переводе валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159.1, ч. 3 ст. 193.1 и ч 2. ст. 201).

В рамках расследования этого дела по ходатайству следствия в январе 2018 года Басманный райсуд Москвы наложил арест на имущество супруга госпожи Калашниковой — бизнесмена Сергея Ентца.

Под обременение попали 19 объектов недвижимости (в основном земельные участки в Одинцовском и Можайском районах Московской области) стоимостью порядка 157 млн руб. Как полагают в СКР, и с их мнением согласился суд, «в период совершения Калашниковой и иными лицами инкриминируемого преступления по ч. 2 ст. 201 УК РФ» эта собственность была умышленно оформлена в собственность «близкого и доверенного ей лица» — Сергея Ентца.

На днях последний обжаловал решение Басманного райсуда в апелляционной инстанции, где его адвокат Денис Узойкин пытался доказать, что господин Ентц является успешным предпринимателем, все арестованное имущество принадлежит лично ему и никакого отношения к бывшей супруге Калашниковой не имеет. По словам представителя господина Ентца, с 2005-го по 2016 год официально подтвержденный доход его клиента составил более 1,6 млрд руб., притом что стоимость спорного имущества намного меньше. В то же время, по словам господина Узойкина, доход Алевтины Калашниковой за период с 2012-го по 2017 год составил всего 17,3 млн руб. и она вообще была не в состоянии осуществить покупку всей этой недвижимости.

В Мосгорсуде адвокат Узойкин настаивал также на том, что брак его доверителя с госпожой Калашниковой был расторгнут еще в 1996 году.

На возражение представителя СКР о том, что бывшие супруги все это время, вплоть до отъезда Алевтины Калашниковой за границу, проживали в одной квартире вместе с двумя своими детьми, адвокат Узойкин счел несостоятельными. «Это не означает ведение общего хозяйства»,— отметил защитник.

Доводы следователя о том, что с 2015-го по 2017 год компания «ВИМ-Авиа» неправомерно переводила деньги со своих счетов на счета других организаций, включая подконтрольное господину Ентцу ООО «Экстрейд сервис» (сейчас в стадии банкротства), также были названы голословными. Представитель бизнесмена заявил в суде, что нет никаких доказательств того, что его доверитель имеет отношение к этой фирме.

Назвав вывод суда первой инстанции «не соответствующим фактическим обстоятельствам дела и имеющимся документальным доказательствам», Денис Узойкин попросил апелляционную инстанцию снять арест с недвижимости своего доверителя Ентца.

В итоге Мосгорсуд согласился с тем, что Басманный райсуд нарушил нормы УПК при вынесении решения, и направил материалы на новое рассмотрение.

Впрочем, эти нарушения можно считать скорее формальными, и их устранение вряд ли приведет к прямо противоположному решению. Например, суду первой инстанции рекомендовано добавить в протокол, какие именно письменные материалы исследовались в ходе заседания, а также проверить доводы адвоката Узойкина.

Отметим также, что с ноября прошлого года Мещанский райсуд Москвы рассматривает уголовное дело в отношении гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и бухгалтера Екатерины Пантелеевой, единственных, кто оказался доступен для следователей.

Как следует из обвинительного заключения, возглавлявший авиакомпанию господин Мурсекаев, «будучи осведомленным о ее критическом финансовом положении», при пособничестве гендиректора Александра Кочнева, Алевтины Калашниковой и Екатерины Пантелеевой постепенно превратил ее в своего рода финансовую пирамиду. В частности, как считают в СКР, в 2015–2017 годах злоумышленники фальсифицировали отчетность, чтобы получать кредиты, которые выводились из авиакомпании на счета зарубежных компаний под фиктивные контракты, а также покупали авиатопливо по завышенным ценам у аффилированных структур. В итоге все это привело к тому, что к сентябрю 2017 года убытки компании превысили 2,5 млрд руб. и она была признана банкротом. Потерпевшими по делу проходят два турагентства, структура аэропорта Домодедово «Домодедово Коммершл Сервисиз» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». По данным следствия, общая сумма ущерба составила около 1 млрд руб.

Сейчас по этому делу в Мещанском райсуде продолжается допрос свидетелей.

Олег Рубникович