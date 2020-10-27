Российская компания Inoi выпустила обновлённую версию своего наиболее популярного смартфона Inoi 2 Lite

27.10.2020, 10:53, Разное

Российская компания Inoi вывела на рынок обновленный вариант своего самого популярного смартфона. В бюджетной модели Inoi 2 Lite производитель увеличил емкость аккумулятора.

Впервые на рынок смартфон вышел два года назад, устройство сразу нашло своего покупателя. Уже на следующий год, после выхода модификации Inoi 2 Lite 2019 продажи превысили 400 тысяч экземпляров. В этом году российская компания решила перевыпустить пользующийся повышенным спросом аппарат.

Версия Inoi 2 Lite 2021 порадует потенциального покупателя увеличенным временем работы. Аккумулятор смартфона компания увеличила на 10% и соответствует теперь 2,5 тысячам мАч. Дисплей устройства с соотношениями сторон 16 к 9 получил диагональ в 5 дюймов. Работает гаджет на облегченной версии операционной системы Android 10 Go, благодаря чему аппарат менее требователен к объему оперативной памяти. Это сделало смартфон более производительным и быстрым.

В качестве процессора в девайсе установлена однокристальная система Unisoc SC7731E, дополненная 1-гигабайтным чипом ОЗУ. Контент любого типа можно хранить на встроенном модуле памяти объемом 8 или 16 гигабайт в зависимости от модели смартфона. Увеличить ее вместительность можно за счет установки карты памяти MicroSD объемом до 32 ГБ. Также девайс поддерживает возможность идентификации пользователя по лицу. Приобрести версию Inoi 2 Lite 2021 с 8-гигабайтным флэш-накопителем можно за 3,49 тысячи рублей, вариант с вдвое большим объемом памяти обойдется в 3,79 тысячи рублей.