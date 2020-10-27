Анастасия Решетова увезла сына на отдых на частном самолете

27.10.2020, 10:53, Разное

Модель Анастасия Решетова отправилась в отпуск с сыном Ратмиром на частном самолете. Отпуск мать и сын проведут вдвоем в одной из солнечных стран.

Анастасия Решетова решила после первого дня рождения сына Ратмира отвести его на морское побережье. Многие после публикации снимка, сделанного возле трапа частного самолета, подумали, что модель смогла добиться от Тимати хорошего денежного содержания. Артист оставил ей квартиру в центре Москвы, а сам переехал в съемное жилье, где будет ждать окончание строительства большого дома.

Анастасия Решетова и сама зарабатывает. Она владеет успешными салонами красоты, к тому же у нее есть рекламные контракты. В то же время экс-возлюбленная Тимати никогда не называла размер своих доходов. В описании к посту она заявила, что уехала с сыном из холодной Москвы, чтобы получить витамин D.

Пока не сообщается, где Анастасия Решетова проведет свой отпуск. Не исключено, что она снова отправилась во Францию, где у отца Тимати есть роскошный дом. Фанаты пожелали модели и маленькому Ратмиру прекрасного отдыха.

Примечательно, что в этот же день на отдых отправилась мать Тимати с внучкой Алисой. Однако многие думают, что они будут проводить отпуск в разных местах.