 

Роспотребнадзор объявил об ужесточении карантина в России

27.10.2020, 10:43, Разное

О свежих изменениях стало известно 27 октября. Так, Роспотребнадзор
запретил зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.

Кроме того, из-за коронавируса в России ведомство ввело всеобщий масочный режим в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Такие меры приняты из-за того, что ситуация с распространением COVID-19 ухудшилась.

Так, всего зафиксировано 1 531 224 случая заражения коронавирусом в России, из них новых – 17 347. За сутки умерли 219 человек, за весь период – 26 269. В мире же опасным недугом заболели всего 43 миллиона человек, умерли 1 153 857.

Как писали “Дни.ру”, напряженная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Москве. Работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Нарушителей ждет штраф до 300 тысяч рублей. Власти мегаполиса просят пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями оставаться дома. Также выходить на улицу не рекомендуется учащимся 5-11-х классов столичных школ.

Ранее вирусолог Александр Лукашев предрек третью волну коронавируса в России. По словам специалиста, если нет ужесточения мер или не успела наработаться “иммунная прослойка”, то дальнейший рост числа заболевших вполне возможен.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Кирилл Серебренников обратился ко всем, кто поддерживал его во время суда

04.07 / Эмигранты как шанс

30.06 / Мнение: О «партизанах» против Путина

23.10 / На Кубани мужчина топором зарубил бывшую любовницу

17.09 / Уфолог утверждает, что нашел «100% доказательство» существования жизни на Марсе

10.08 / Учёные: Кожура яблок содержит лекарство от рассеянного склероза

07.09 / Мнение: Возвращение Навального

20.09 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 сентября 2020 года

07.10 / Андрей Григорьев-Апполонов признался в сексе втроем

25.07 / Мнение: Протесты в Портленде 23-24 июля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска