Россиянка продала своего новорожденного ребенка за 25 тысяч рублей

27.10.2020, 10:43, Разное

В Красноярске задержали местную жительницу, которая в апреле продала своего новорожденного ребенка семейной паре за 25 тысяч рублей. С покупателями она договорилась заранее, будучи еще беременной.

Маленького сына женщина передала новой матери в машине такси. Летом родители перевели ей деньги. Узнав об этом, правоохранительные органы забрали ребенка у семьи и отправили его в детский дом. В отношении биологической матери было заведено уголовное дело о торговле несовершеннолетним человеком. Ей грозит шесть лет тюрьмы, сообщает телеканал “360”.