 

Женщина погибла в ДТП через два часа после похорон убитого сына

27.10.2020, 10:23, Разное

Жительница американского штата Теннесси Кейсон Ли Уокер разбилась насмерть в дорожной аварии, которая произошла через два часа после того, как она похоронила своего сына Джейджуана. 36-летний мужчина был застрелен неизвестными.

После прощания с сыном, 63-летняя Кейсон поехала домой на автомобиле. Однако на одном из поворотов она не справилась с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб. Женщина скончалась на месте происшествия. Трое родственников, также находившихся в машине, выжили, но получили травмы, передает телеканал “360”.



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