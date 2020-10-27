 

Число больных коронавирусом в России выросло на 16 тысяч

27.10.2020, 10:23, Разное

За прошедшие сутки заразу подхватили 16 550 человек. Из них 26,4% не имеют ярко выраженных симптомов. Выздоровели 12 844 россиянина, скончались 320 пациентов, рассказали в оперативном штабе.

Большинство случаев зафиксировано в Москве – 4 312. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 721 заболевшим. За ним следует Московская область, где болезнь сразила 496 человек.

Материал дополняется.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Лолита боится остаться без секса из-за движения #MeToo

11.08 / Мнение: Мирный протест

20.07 / Налоговая закрыла компанию Гарика Харламова

17.08 / В гостях у Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: экскурсия по их новой вилле за 40 миллионов долларов в Майами

07.10 / Орландо Блум дал первое интервью о новорожденной дочери и раскрыл свой необычный отцовский талант

08.08 / Эксперты: Консервы из грызунов и насекомых спасут Россию от голода

21.08 / Сверхновая Кеплера расширяется спустя 400 лет после взрыва

06.09 / Максим Виторган с Нино Нинидзе и другие на премьере фильма “Ширли” на “Стрелке”

24.09 / Тысячелетняя посуда рассказала о том, как питались древние люди

16.10 / Ремдесивир не снижает риск смерти пациентов с COVID-19 – крупнейшее исследование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска