Число больных коронавирусом в России выросло на 16 тысяч

27.10.2020, 10:23, Разное

За прошедшие сутки заразу подхватили 16 550 человек. Из них 26,4% не имеют ярко выраженных симптомов. Выздоровели 12 844 россиянина, скончались 320 пациентов, рассказали в оперативном штабе.

Большинство случаев зафиксировано в Москве – 4 312. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 721 заболевшим. За ним следует Московская область, где болезнь сразила 496 человек.

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