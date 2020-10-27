Мария Ивакова предсказала эпидемию и экологическую катастрофу в 2026 и 2027 году

27.10.2020, 10:17, Разное

Актриса Мария Ивакова решила пообщаться со своими подписчиками и ответить на их вопросы в микроблоге Instagram. Она предположила, что к 2026 и 2027 году население планеты ждет эпидемия и экологическая катастрофа.

По словам знаменитости, у нее есть несколько вариантов развития событий. Например, к этому времени люди могут столкнуться еще с одной эпидемией, которая, по своей силе будет намного мощнее, чем коронавирусная инфекция. Кроме этого, Мария Ивакова предсказала экологический кризис и наводнение. Однако артистка уверена, что людям под силу избежать этого, если они будут придерживаться некоторых правил. Во-первых, нужно стать осознанными и меньше потреблять. Во-вторых, жителям Земли следует «перестать ныть» по любому поводу. Коллективное бессознательное поможет людям «выйти в позитивное русло».

Также Мария Ивакова пояснила о своих личных планах, если в 2026 или 2027 году настанет конец света. К этому вопросу актриса подошла с юмором и призналась, что мечтает завести ферму. Знаменитость планирует заниматься сбором трав, завести хозяйство, а в свободное время медитировать.