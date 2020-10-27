Мнение: “Красуха-4” в Армении

27.10.2020, 10:10, Разное

Интересный материал в Asia Times.

Как утверждается, переброшенный на базу в Гюмри комплекс "Красуха-4", с начала конфилкта сбил 9 различных БПЛА, включая "Байрактары".

Ранее аналогичный комплекс использовался в районе авиабазы Хмеймим, где сбивал различные дроны запускаемые из Идлиба. Также были заявления о том, что с его помощью было сбито несколько крылатых ракет "Томагавк".

В то время как Belladonna переводится как «красивая женщина» на английском языке, в русском языке это имеет второе значение: это название российской системы радиоэлектронного подавления, которой теперь приписывают уничтожение по меньшей мере девяти турецких дронов Bayraktar, используемых Азербайджаном для нацеливания на Армению. Если это правда – и никто этого не отрицает, – сейчас система действует вокруг чувствительной российской военной базы в Гюмри в Армении, вдали от зоны нагорно-карабахского конфликта.

На русском языке Белладонна известна как «Красуха». Система постановки помех "Красуха" была срочно направлена ​​в Армению, чтобы противостоять успешному использованию как ударных БПЛА, таких как "Байрактар", так и беспилотных летательных аппаратов-смертников, таких как созданный Израилем барражирующий боеприпас, известный как "Harop". .

Турки активно рекламировали успех "Байрактара" на трех ТВД – Сирии, Ливии, а теперь и в нагорно-карабахском конфликте. Турция и Азербайджан выпустили многочисленные «убийственные видео» о том, что дрон взрывает танки, бронетехнику и грузовики – и убивает при этом множество солдат.

"Байрактар" – это довольно обычный вооруженный дрон, который направляется к целевой области с помощью GPS. Система мультиспектральной камеры Wescam MX-15D для дрона производится в Канаде, а его двигатель BRP-Rotax мощностью около 100 лошадиных сил производится в Австрии.

Канада приостановила продажу системы камер Wescam Турции из-за ее использования на беспилотниках Bayraktar во время нагорно-карабахского конфликта. Но Канада ничего не говорит об экспорте двигателей Rotax, хотя австрийская компания принадлежит канадской Bombardier Recreational Products .

Несомненно, есть и другие детали Bayraktar, которые производятся в Европе, США и других странах.

"Красуха" является широкополосный многофункциональной станцией РЭБ производства КРЭТ ( «Концерн Радиоэлектронные технологии»), часть РОСТЕХа.

С 2014 года компания находится под санкциями США за деятельность на Украине и в Крыму.

КРЭТ состоит из более чем 70 компаний-членов в области электроники, расположенных по всей России, в то время как сам КРЭТ действует как холдинговая компания производственной группы со штатом около 50 000 сотрудников.

"Красуха" была разработана в первую очередь для защиты территорий внутри и вокруг российских военных баз, где его мощный передатчик может заглушить воздушные радары. Русские, однако, также сочли "Красуху" полезным инструментом для противодействия вооруженным дронам.

"Красуха" успешно использовалась для защиты авиабазы ​​Хмеймим в Сирии, которая подверглась нападению вооруженных, если не примитивных, роящихся дронов. Более ранний удар таких беспилотников нанес значительный ущерб базе, уничтожил несколько самолетов и встревожил российских военных по поводу значительной уязвимости их сил в Хмеймиме. Настолько, что министерство обороны России показало несколько разбившихся дронов и горько пожаловалось на распространение технологий дронов на Ближнем Востоке.

Русские также могли жаловаться на Китай, который поставлял двигатели, камеры, приемники GPS и радио для беспилотных летательных аппаратов, построенных ИГИЛ и другими организациями. Но, конечно, они не хотели создавать проблемы своему союзнику из Пекина. Для справки, русские заявили, что скопившиеся беспилотники не причинили никакого ущерба. Российская пресса утверждает, что не менее девяти беспилотников Bayraktar были сбиты 19 октября или около того. Некоторые фотографии потерпевших крушение дронов были опубликованы Арменией и появились в российской прессе, в основном на Avia.pro.

На фотографиях видны разбитые дроны Bayraktar, но нет никаких признаков попадания в них наземного огня. По сообщениям прессы, причиной аварий была система постановки помех «Красуха».

Версия "Красухи", которая используется в Армении, – это последняя модель "Красухи-4". Система установлена ​​на грузовике, но используется в основном для защиты российских баз. Насколько известно, он не используется армянскими войсками и не размещается в районе Нагорного Карабаха.

"Красуха" глушит связь точно так же, как глушит радары; Однако он не контролирует заблокированные беспилотники. Похоже, что дрон Bayraktar не имеет возможности «вернуться домой», если он теряет связь со своей базовой станцией и если сигналы GPS блокируются. Большинство дронов, способных вернуться в точку вылета, полагаются для этого на GPS.

Русские ясно дали понять, что турецкие беспилотники были сбиты в воздушном пространстве вокруг военной базы Гюмри, которая в Армении находится недалеко от турецкой границы и примерно в 487 километрах от ближайшей крупной азербайджанской базы в Гяндже.

Сообщается, что дальность связи турецких беспилотников составляет 150 километров, поэтому азербайджанцам и туркам пришлось бы перенести точку запуска в другое место, чтобы оказаться в пределах рабочего диапазона, если только дальность связи не превышает заявленную.

Но более глубокий вопрос заключается в том, зачем азербайджанцам и туркам летать на вооруженных беспилотниках возле российских баз, рискуя вступить в конфликт с Россией. В Гюмри находится 102-я российская военная база, контролируемая Южным военным округом России.

Были ли дроны отправлены с односторонним заданием пролететь над этим районом, чтобы привлечь внимание россиян? Интересно, что на фотографиях разбившихся дронов нет никаких следов ракет класса "воздух-земля", таких как интеллектуальный микробоеприпас MAM-L, созданный турецкой корпорацией "Рокетсан" Ни Азербайджан, ни Турция не сделали никаких заявлений о том, что девять их беспилотников были сбиты в Гюмри или вокруг него. Правительство России также не сделало официального заявления по поводу сбитых беспилотников.

https://asiatimes.com/2020/10/russia-knocking-turkish-drones-from-armenian-skies/ – цинк

Де-факто, на 100% был подтвержден лишь 1 "Байрактар", а также еще несколько других азербаджанских и израильских. Все остальное пока что на уровне заявлений. Но вот что подумалось – не является ли массовый залет азербайджанских дронов на территорию Ирана результатом работы подобных систем, которые не имея возможности развернуться и вернуться на базу, начинают лететь по прежнему курсу и залетают в иранское воздушное пространство, где их сбивает иранское ПВО. Тут все упирается в реальную рабочую дальность "Красухи" и ее реальной дислокации. Тем не менее, стоит отметить, что несколько дней назад суточные потери дронов у Азербайджана действительно возросли, что привело к появлению различных материалов с фотографиями и видео сбитых дронов.