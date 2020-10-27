Россиянок будут призывать в армию с 2021 года

27.10.2020, 10:02, Разное

Министерство обороны поддержало инициативу Союза феминисток России об обязательном призыве женщин на военную службу. Уже в ходе весеннего призыва 2021 года в строй должны встать более 40 тысяч россиянок, которые будут служить наравне с мужчинами. При этом всего в вооруженные силы призвать планируется 200 тысяч человек. Полностью устранить гендерный дисбаланс среди призывников власти обещают уже в 2022 году.

«Я счастлива, что сегодня мы одержали ещё одну победу в нелегкой борьбе за равноправие российских женщин с мужчинами. Теперь мы все будем гордо именоваться защитницы Отечества, и никто не сможет сказать, что женщины России не отдают свой долг Родине. Пока, правда, нам не удалось добиться, чтобы нас называли призывницами, но соответствующие заявления нашим Союзом уже написаны. Надеюсь, что через несколько лет в России будет первый министр обороны — женщина», — заявила во время выступления на торжественном митинг-концерте «Россиянки — опора России» первый секретарь Союза феминисток Любовь Орлова.

Резко негативно на это известие отреагировал депутат Виталий Милонов. Вместе с сыновьями он организовал одиночные пикеты около здания Генштаба. Мероприятие проходит под лозунгами «Сегодня бабья рота, завтра голубая» и «Бабье дело — кухня, ребенок и церковь».