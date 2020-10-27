 

В Украине число случаев COVID-19 превысило 355 тыс.

27.10.2020, 10:01, Новости дня

В Украине за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 6677 человек. Об этом 27 октября сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Общее число случаев COVID-19 достигло в стране 355 601.

Сутками ранее в Украине выявили 5426 инфицированных коронавирусом.

За последние 24 часа скончались 126 пациентов, всего с начала эпидемии – 6590.

Выздоровели за последние сутки 2799 пациентов, общее их число достигло 145 336.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так: 

Винницкая область – 9506;
Волынская область – 12 635;
Днепропетровская область – 13 418;
Донецкая область – 8819;
Житомирская область – 12 878;
Закарпатская область – 13 345;
Запорожская область – 8463;
Ивано-Франковская область – 18 915;
Киев – 34 887;
Киевская область – 15 156;
Кировоградская область – 2157;
Луганская область – 3321;
Львовская область – 28 086;
Николаевская область – 7194;
Одесская область – 22 640;
Полтавская область – 8350;
Ровенская область – 18 003;
Сумская область – 10 810;
Тернопольская область – 19 522;
Харьковская область – 33 806;
Херсонская область – 3344;
Хмельницкая область – 13 845;
Черкасская область – 8301;
Черновицкая область – 20 117;
Черниговская область – 8083.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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