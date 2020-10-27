 

“Нафтогаз” увеличивает цену на газ для населения более, чем на треть

27.10.2020, 10:01, Новости дня

НАК “Нафтогаз України” с ноября поднимет цену газа для бытовых потребителей на 34,7%, рассказали 26 октября в  пресс-службе компании. 

По информации из тарифной сетки компании, цена на природный газ для потребителей в ноябре 2020 года установили на уровне 6,33 грн/м³ с НДС без учета стоимости доставки. В октябре цена газа была 4,70 грн/м³. То есть рост составил 34,7%.

Повышение цены на газ в ноябре регулятор пояснил сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.

Для клиентов, подключивших с ноября тариф “Годовой”, следующие 12 месяцев будут платить за газ 6,45 грн/м³ с НДС без учета стоимости распределения. Клиенты, подключившие ранее тариф “Годовой”, буду платить за газ по цене, которую зафиксировали при переходе на летний тариф, добавили в “Нафтогазе”.

В компании напомнили, что еще можно успеть подключить тариф “Годовой” по цене 5,24 грн/м³ с НДС до 31 октября включительно.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население теперь свободно выбирает поставщика голубого топлива.

В августе “Нафтогаз України” повысила стоимость газа для населения при заключении контракта на год в период с 16-го по 30 сентября до 5,24 грн за 1 м³. В компании рост цен объяснили повышением стоимости газа на европейских газовых хабах накануне отопительного сезона.

В сентябре компания не повышала цены на газ для населения. В октябре “Нафтогаз України” поднимал оптовую цену на газ для производителей тепла, которые получают газ в рамках спецобязательств (ПСО).  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Кравчук о Донбассе: вместо «особого статуса» – ввести другие понятия

12.10 / Тихановская назвала себя «символом свободы»

29.09 / Познер резко высказался о позиции Запада по российской вакцине

19.07 / Нетаниягу раскритиковал демонстрантов за использование флага ООП на протестах

31.08 / Члены совета белорусской оппозиции назвали свою стратегию успешной

19.09 / Мнения: «Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

22.10 / Москва допустила возможность отказа от заморозки ядерных арсеналов

22.07 / В Офисе генпрокурора Украины назначен и.о. главы департамента, отвечающего за дела Майдана

17.10 / Президент Германии ушел на карантин из-за коронавируса у охранника

21.08 / Признаком старческого слабоумия является ранее пробуждение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска