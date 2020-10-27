“Нафтогаз” увеличивает цену на газ для населения более, чем на треть

27.10.2020, 10:01, Новости дня

НАК “Нафтогаз України” с ноября поднимет цену газа для бытовых потребителей на 34,7%, рассказали 26 октября в пресс-службе компании.

По информации из тарифной сетки компании, цена на природный газ для потребителей в ноябре 2020 года установили на уровне 6,33 грн/м³ с НДС без учета стоимости доставки. В октябре цена газа была 4,70 грн/м³. То есть рост составил 34,7%.

Повышение цены на газ в ноябре регулятор пояснил сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.

Для клиентов, подключивших с ноября тариф “Годовой”, следующие 12 месяцев будут платить за газ 6,45 грн/м³ с НДС без учета стоимости распределения. Клиенты, подключившие ранее тариф “Годовой”, буду платить за газ по цене, которую зафиксировали при переходе на летний тариф, добавили в “Нафтогазе”.

В компании напомнили, что еще можно успеть подключить тариф “Годовой” по цене 5,24 грн/м³ с НДС до 31 октября включительно.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население теперь свободно выбирает поставщика голубого топлива.

В августе “Нафтогаз України” повысила стоимость газа для населения при заключении контракта на год в период с 16-го по 30 сентября до 5,24 грн за 1 м³. В компании рост цен объяснили повышением стоимости газа на европейских газовых хабах накануне отопительного сезона.

В сентябре компания не повышала цены на газ для населения. В октябре “Нафтогаз України” поднимал оптовую цену на газ для производителей тепла, которые получают газ в рамках спецобязательств (ПСО).