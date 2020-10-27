 

В двух регионах Украины выявили более чем по 500 больных с COVID-19 – Минздрав

27.10.2020, 10:01, Новости дня

В Украине за последние сутки в двух регионах выявили более чем по 500 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 27 октября сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (556), городе Киев (525), Львовской области (478), Одесской области (461 случай) и Черновицкой области (389 случаев)”, – сказал глава Минздрава.

По данным Степанова, за 24 часа в стране провели 56 710 тестирований на коронавирус, из которых 33 361 – методом ПЦР.

На 27 октября в Украине зарегистрировано 355 601 случай коронавирусной инфекции, из них 6677 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 6590 пациентов с COVID-19, вылечились 145 336 человек.

Регионами с наибольшим количеством инфицированных за время эпидемии являются Киев (34 887) и Харьковская область (33 806).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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