 

“Он меня больше обнимает, ласкает, целует”. Санина рассказала о ревности мужа к Жуку

27.10.2020, 10:00, Новости дня

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss и участница седьмого сезона шоу “Танцы со звездами” Юлия Санина  рассказала в интервью программе “Світське життя” на “1+1” о ревности мужа, Валерия Бебко, к ее партнеру на “Танцах со звездами”, хореографу Дмитрию Жуку. 

Она призналась, что одним из условий ее супруга было то, чтобы партнер Саниной был женат.

“Мы пригласили в гости Дмитрия с женой. Я готовила почву. После первого эфира, конечно, у нас был разговор с Валом о том, что очень откровенные танцы, сексуально и открыто. Я объяснила ему, что это ча-ча-ча, а этот танец вообще детский лепет, а во втором эфире румба – танец страстной любви. Я объяснила, что здесь я актриса. Он видит, как у меня горят глаза, видит, что я счастлива, потому он прощает некоторые нюансы”, – отметила Санина.

Певица заявила, что ее отсутствие дома из-за репетиций положительно влияет на их с мужем отношения.

“Муж не привык, что мы с ним не вместе. Потому что мы с Валом обычно 24/7 вместе. Но мне кажется, что возникает нечто большее сейчас. Он соскучится по мне, он меня больше обнимает, ласкает, целует, звонит мне. Это так интересно, я никогда не жила такой жизнью”, – призналась исполнительница.

Во время последнего эфира, который состоялся 25 октября, стало известно, что партнер Саниной Жук заразился коронавирусом и по этой причине не выйдет на паркет. Санина танцевала танго вместе с хореографами Евгением Котом и Дмитрием Дикусаром.

Седьмой сезон шоу “Танцы со звездами” стартовал на “1+1” 30 августа. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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