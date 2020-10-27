В Роскачестве рассказали о причинах нагрева смартфона

27.10.2020, 9:53, Разное

При использовании смартфона часто случается так, что корпус аппарата нагревается. Эксперты Роскачества назвали причины повышения температуры устройства.

Как оказалось, подобное явление не всегда свидетельствует о неисправностях устройства или его компонентов. Но обращать внимание на изменение температуры обязательно нужно, поскольку этот показатель может сигнализировать о возможных поломках в ближайшем будущем. При этом небольшой нагрев не грозит какими-либо опасностями и не приведет к проблемам. Если же температура девайса повышается значительно, это может привести не только к выходу из строя смартфона или его комплектующих, но и к возгоранию аккумуляторной батареи устройства.

Наиболее существенно влияет на изменение температуры использование ресурсоемких программ. Нагревание батареи сильнее при играх, работе с неправильными настройками или потреблении потокового контента продолжительное время. Стоит учитывать и такой фактор, как погодные условия, часто в жаркое время года телефон нагревается без запуска каких-либо приложений, требующих повышенной мощности гаджета.

Решить проблему перегрева смартфона можно, перезагрузив его, также помогает исправить ситуацию отключение ряда неиспользуемых функций. Так, определение геолокации или беспроводная связь пользователь обычно не задействует слишком часто. Поэтому перечисленные опции лучше отключить и активировать только при необходимости. Это, пишет «Ньюинформ», поможет избежать нагрева смартфона и связанных с этим проблем.