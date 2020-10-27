Физические упражнения ученые назвали полезными в борьбе с раком

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27.10.2020, 9:53, Разное

Шведские исследователи пришли к выводу, что физические упражнения способствуют борьбе с онкологическими заболеваниями. Результаты нового исследования были опубликованы в журнале eLife.
В экспериментах специалисты использовали две группы грызунов с раком. Особи из первой группы бегали в колесе, испытывая физические нагрузки, грызуны из второй группы, наоборот, никакой активности не проявляли. В конце эксперимента было установлено, что развитие рака замедлило темпы именно в первой группе, там же повысилась выживаемость мышей.

Кроме того, исследователи пересаживали клетки от активных грызунов мышам без физических нагрузок, и у тех тоже повысилась выживаемость. По словам экспертов, между физической активностью и цитотоксическими иммунными клетками имеется своеобразная связь. Клетки, если происходит физическая активность, становятся более сильными, что позволяет им эффективнее бороться с раковой опухолью. При этом у человека во время активности аналогичным образом могут вырабатываться похожие метаболиты.



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