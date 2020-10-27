Соседов раскритиковал требующую огромные гонорары Ветлицкую

27.10.2020, 9:53, Разное

Популярный музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Наталья Ветлицкая не должна требовать за свои выступления большие гонорары. Он убежден, что артистка ведет себя смешно.

Наталья Ветлицкая в прошлом году решила вернуться в Россию. Исполнительница кардинально сменила имидж и дала большое интервью Андрею Малахову для его телепрограммы на канале «Россия-1». После этого знаменитость снова вернулась в Испанию. Недавно она перенесла коронавирус. Запланированные на больших площадках концерты исполнительницы не состоялись. При этом билеты продавались даже в день предполагаемых выступлений. Представители артистки рассказали о переносе мероприятий на следующий год.

Сама же Ветлицкая не раз признавалась, что решила вернуться на сцену, чтобы заработать денег. В последние годы ее заграничный бизнес перестал приносить доход. В начале года появлялась информация, что артистка за выступление требует 3,5 миллиона рублей. Сергей Соседов назвал Ветлицкую «фонограммной певицей». Он считает, что артистке нужно выступать вживую, чтобы вернуть былую популярность. Критик посмеялся над суммой озвученного гонорара. По мнению Соседова, с артисткой просто никто не захотел работать из-за подозрения в неадекватности, пишет издание «Телепрограмма».