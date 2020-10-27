 

Считавшийся эффективным против коронавируса витамин оказался бесполезным

27.10.2020, 9:43, Разное

Врач-терапевт Владимир Бекетов развеял расхожий миф об эффективности витамина С для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 и других острых респираторных заболеваний. По мнению специалиста, его полезные свойства переоценены.

Бекетов пояснил, что исследования не подтвердили эффективность вещества против вируса, а витаминные комплексы и БАДы с его содержанием не входят в рекомендации по лечению КОВИДа и ОРВИ. Более того, в дозах более одного миллиграмма в сутки витамин С может даже навредить организму и вызвать отложение солей в почках, сообщает “Москва 24”.



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