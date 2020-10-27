В России ввели всеобщий масочный режим и закрыли ночные заведения

27.10.2020, 9:43, Разное

Роспотребнадзор предписал гражданам носить медицинские маски в местах массового пребывания: в магазинах, транспорте, лифтах и на парковке.

Кроме того, запрещаются зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания на всей территории России с 23.00 до 06.00, следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ.

– Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23.00 до 06.00 часов, – говорится в сообщении.

– Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, — следует из текста документа.

В документе сказано усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, в объектах торговли, питания, театрах.

– Усилить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей (на торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий), – говорится в сообщении.

Контроль за соблюдением масочного режима возложили на высших должностных лиц субъектов страны.