В Саратовской области в коммунальной квартире найден труп мужчины

27.10.2020, 9:17, Разное

В Саратовской области в одной из комнат коммунальной квартиры был найден труп мужчины. Инцидент произошел в населенном пункте Балашов.

Личность умершего уже установлена. Им оказался 61-летний мужчина, проживающий в данной коммунальной квартире. Соседи обратили внимание, что из своей комнаты он не выходил последние несколько дней. Открыв двери, жильцы увидели на полу мужчину без признаков жизни.

На место инцидента оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и полиция. Труп мужчины уже отправлен на судмедэкспертизу. Следователи начали проводить мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.