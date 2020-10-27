 

В Саратовской области в коммунальной квартире найден труп мужчины

27.10.2020, 9:17, Разное

В Саратовской области в одной из комнат коммунальной квартиры был найден труп мужчины. Инцидент произошел в населенном пункте Балашов.
Личность умершего уже установлена. Им оказался 61-летний мужчина, проживающий в данной коммунальной квартире. Соседи обратили внимание, что из своей комнаты он не выходил последние несколько дней. Открыв двери, жильцы увидели на полу мужчину без признаков жизни.

На место инцидента оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и полиция. Труп мужчины уже отправлен на судмедэкспертизу. Следователи начали проводить мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / В браке Пугачева контролировала публичную жизнь Киркорова

26.07 / “Путин захватил сирийские Голаны”

09.08 / Мнение: Задержание интернет-эксперта

01.07 / Ученые обнаружили избыток особых длинных интронов в генах мозга

29.08 / Личное: Удавалось сохранять устойчивость

22.10 / Врачи назвали простой продукт для долголетия

27.07 / Мнение: Зачем Шнур прилетел в Хабаровск?

02.09 / Азиза: «Смертельный запой у Легкоступовой был по определенным причинам»

27.09 / Николай Цискаридзе заявил о травле Анастасии Волочковой в Большом театре

21.07 / Мнение: Памяти генерала Льва Рохлина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска