На Украине назвали сроки утраты боеспособности ВВС

27.10.2020, 9:02, Новости дня

Военно-воздушные силы Украины могут быть ликвидированы в течение ближайших десяти лет, поскольку некоторым самолетам, стоящим на вооружении, уже исполнилось полвека, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов.

«Речь идет как о моральном, так и физическом старении техники, потому что сейчас мы защищаем воздушные границы нашего государства на образцах техники, которые были выпущены от 1968 до 1991 года <…> За время независимости Украины мы не получили ни одного военного самолета», – сказал он в интервью агентству «РБК-Украина».

По его словам, самыми старыми самолетами в армии являются транспортные, которые состоят на службе уже более 52 лет. При этом самая молодая авиация – истребительная и разведывательная – это Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР с 1981 по 1991 год выпуска. Дроздов признал, что старые советские самолеты нельзя ремонтировать вечно.

«Происходит физическое разрушение двигателей, узлов, агрегатов, планера самолета. Рано или поздно, вероятно лет через десять, столкнемся с проблемой, что самолеты не смогут выполнять поставленные задачи», – добавил он.

Дроздов отметил, что власти Украины рассчитывают на ремонт старой техники и закупку самолетов у США. О создании и разработке собственной боевой машины и речи не идет, поскольку для этого нет соответствующей научной базы, производственных мощностей и опыта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает строительство двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

В ходе визита Зеленского в Великобританию Лондон объявил о выделении Киеву 1,6 млрд долларов на развитие ВМС Украины. В частности, на эти деньги планируется построить восемь ракетных катеров, два из которых будут заложены на британских верфях.

В начале июля Палата представителей США, где большинство мест контролирует Демократическая партия, в рамках проекта оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предложила выделить Украине 275 млн долларов в качестве военной помощи.