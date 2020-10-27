 

Баку заявил об обстрелах армянскими ВС населенных пунктов вблизи Нагорного Карабаха

27.10.2020, 9:08, Новости дня

Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах в минувшие сутки и ночью ВС Армении населенных пунктов вблизи Нагорного Карабаха.

Ведомство сообщило, что «в течение дня 26 октября и в ночь на 27 октября армянские вооруженные силы, не соблюдавшие новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на разных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны», передает ТАСС.

Отмечается, что «боевые операции продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта».

Также в министерстве сообщили, что «попытки противника атаковать были пресечены» и в настоящее время азербайджанские войска «контролируют оперативную обстановку».

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия, которое должно было вступить в силу в понедельник в 07.00 мск.

До этого госдепартамент США заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября.

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что американцы якобы смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



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