Рабочие польских заводов вышли на массовую забастовку в поддержку Александра Лукашенко

27.10.2020, 9:02, Разное

Глава независимого профсоюза рабочих Польши Стефан Янушевский объявил о бессрочной забастовке всех заводов страны после встречи премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого со Светланой Тихановской.

Главное требование бастующих — прекратить дестабилизацию общественно-политического строя в соседней Белоруссии.

К забастовке присоединились крупнейшие промышленные предприятия различных отраслей: машиностроительной, авиационной, строительной, автомобильной, космической и других отраслей промышленности. На заводах крупного экспортёра общественного транспорта предприятии Solaris половина рабочих отказались выходить на смену и ушла в стачку. На некоторых более мелких предприятиях полностью остановлено производство.

Бастующие выдвинули к правительству Польши пакет из 5 требований:

1. Признание Александра Лукашенко единственным законным президентом Республики Беларусь.

2. Прекращение финансирования белорусской оппозиции.

3. Прекращение вмешательства во внутренние дела и создания дестабилизационных мероприятий в Белоруссии.

4. Снятие всех санкций, незаконно наложенных на белорусских чиновников.

5. Экстрадиция в Белоруссию блогера Степана Путило и оппозиционера Светланы Тихановской, а также ограничение доступа к телеграм-каналу Nexta на территории Польши.

– Забастовка будет длиться ровно до того, пока каждый из этих 5 пунктов будет выполнен. Нам крайне неприятна попытка наших властей дестабилизировать обстановку в соседней братской стране. Мы жили в мире и единстве ещё со времён Речи Посполитой и никакие политические амбиции наших властей не разорвут тесных связей между нашими странами, — заявил глава независимого профсоюза Стефан Янушевский.

– Мы пашем на заводе не для того, чтобы на наши налоги содержалась плаксивая девочка Света и раскалывающий белорусское общество фашист Степан Путило. Наша забастовка будет до тех пор, пока наши политики не перестанут сжигать все связи с нашей братской Белоруссией, — высказался в эфире местного телеканала глава забастовочного комитета завода Solaris Ян Ташкевич.