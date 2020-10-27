 

Анжелика Варум отказалась наказывать Агутина бейсбольной битой за измены

27.10.2020, 8:53, Разное

Российской певице Анжелике Варум предложили использовать бейсбольную биту, чтобы отомстить супругу Леониду Агутину за измену. Однако исполнительница отказалась от предложения, отметив, что в «русской народной сказке нет места для биты».
Продолжительное время в Сети ходят слухи о многочисленных изменах со стороны Леонида Агутина своей супруге Марии Варум (настоящее имя Анжелики Варум). Однако пара продолжает жить вместе, а сама Варум считает, что только главной женщине в жизни житель посвящает свои стихи.

Данные слухи не обошел стороной магазин спортивных товаров. Представители компании предложили Анжелике Варум купить у них бейсбольную биту, чтобы наказать Леонида Агутина, но певица решила отказаться. Стоит отметить, что на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи Леонида Агутина видели в обществе молодой брюнетки, которая на следующий день хвасталась «успехами» в общении с музыкантом.



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