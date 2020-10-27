 

Ургант посоветовал Бузовой взять пример с Нурмагомедова

27.10.2020, 8:48, Новости дня

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала посоветовал певице Ольге Бузовой завершить карьеру, как это сделал российский боец Хабиб Нурмагомедов.

Выпуск передачи Урагната был опубликован на YouTube.

Он напомнил, что после боя с американцем Джастином Гэтжи Нурмагомедов обогнал Бузову по количеству подписчиков в Instagram.

«То есть получается, чтобы Ольге Бузовой вернуть лидерство, ей тоже нужно завершить карьеру. И мы, поклонники Ольги Бузовой, говорим ей: «Оля, мы не хотим быть на втором месте!», – пошутил телеведущий.

На страницу бойца подписались 24,7 млн человек, на страницу Бузовой – 22,1 млн. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД превосходство Нурмагомедова над Бузовой.

Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитив титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После победы он заявил, что это был его последний бой в UFC.

Он остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, из них 13 – в UFC. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что боец посвятил победу в бою своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, скончавшемуся 3 июля от осложнений на фоне заражения коронавирусом.



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