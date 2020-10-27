 

Руководителя интернет-проектов «Ельцин центра» задержали в Белоруссии

27.10.2020, 8:48, Новости дня

Руководитель интернет-проектов Президентского центра Б.Н. Ельцина («Ельцин центр») Марина Петрушко задержана в Барановичах в Белоруссии, в протестных акциях она не участвовала, сообщила первый заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень.

«Марина Петрушко находилась в очередном отпуске на своей родине – в Барановичах. Она навещала очень пожилую маму. В воскресенье по дороге к маме ее задержали на автобусной остановке. Марина не участвовала ни в каких политических акциях, это очевидное недоразумение», – передает ТАСС слова Телень.

По ее словам, сейчас Петрушко находится в изоляторе временного содержания (ИВС), обвинение ей не предъявлено. Интересы Петрушко представляет адвокат Антон Гашинский. «Посольство и консульство РФ в курсе сложившейся ситуации. Мы очень переживаем за коллегу и надеемся на то, что в ближайшее время она окажется на свободе», – добавила Телень.

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как действующий глава республики Александра Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В выходные в Белоруссии вновь прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в белорусской Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД республики.



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