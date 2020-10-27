 

Путин поручил кабмину проработать новые выплаты на детей

27.10.2020, 8:43, Разное

В 2020 году был принят законопроект об изменениях в материнском капитале. Помимо того, что размер выплаты на детей был проиндексирован и увеличен до 466 617 рублей, теперь она полагается даже при рождении первого ребенка. А за второго семья получит уже 616 617 рублей. При этом был существенно расширен перечень целей, на которые можно направить эти средства. Среди них – ипотека, строительство загородного дома, платное образование для детей, увеличение пенсии и многое другое.

Накануне президент России Владимир Путин обратился к правительству с просьбой разработать механизм выделения новых выплат семьям с детьми до семи лет. Её размер будет равен сумме среднего заработка, при этом средства будут выдаваться вне зависимости от трудового стажа родителей. Кабинету министров предстоит установить объем и источники финансирования этой программы и отчитаться главе государства о проделанной работе до 1 декабря 2020 года.

Помимо этого российский лидер предложил увеличить размер оплаты больничных для родителей детей до семи лет, а также разработать новые меры поддержки детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Путин подчеркнул, что такие граждане быть призваны к административной или уголовной ответственности. Эти поручения правительство должно выполнить до 1 августа 2021 года.



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