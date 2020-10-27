Личное: “Обязательно накопит и вернет”

27.10.2020, 8:35, Разное

Попробуйте вот это письмо сами разобрать.

amayamai

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Я хочу попросить вашего совета насчет дружбы и вопроса денег.

У меня есть вроде как лучшая подруга(Лайла), с которой мы дружим где-то 10 лет еще со школы. 3 года назад она попросила у меня в долг 300 евро, т.к. ей срочно нужны были. Тогда я даже с удовольствием дала ей эти деньги, т.к. хотела помочь. Тогда обе мы еще не работали, потому год деньги ко мне не возвращались и я не парилась по этому поводу. Но как только моя подруга начала работать, она тратила деньги налево и направо, покупая дорогие брендовые вещи за сотни евро, а мне деньги не возвращала. Меня это бесило, было чувство, что вот эту сумочку за 100 евро она покупает на мои деньги. Мне было как-то неловко спрашивать, но временами я задавала вопросы :”А когда я получу назад свои деньги?”. Лайла отвечала, что обязательно накопит и вернет.

В принципе я особо не грузила ее этим и сама редко парилась. Но ситуацию усугубило следующее. У меня умерла мама, я начала самостоятельную жизнь, а Лайла в этот же момент хотела съехать от мамы, т.к. у них ежедневно были крупные скандалы. Так мы решили вместе снимать квартиру.

Уже год мы живем вместе. И это жесть. Мне неудобно, что вам придется это читать, но для полноты картины: в квартире десяток огромных мешков с мусором валяется уже месяц, самого мусора по квартире тоже разбросано дофига, гора посуды и вода в раковине заполнена до краев, и в дополнение она завела кота, который иногда ходит в туалет не только в лоток, что может быть убрано только через неделю, запах в квартире иногда был тоже не самый приятный. И ко всему этому беспорядку я не имею ни малейшего отношения. Поначалу я еще мыла за ней посуду и выносила мусор, но меня это задолбало и я решила из принципа ничего за ней не убирать. Но я мирилась с этим срачем, т.к. в общежитие идти не хочется, да и зарплата раньше у меня была поменьше, квартиру одна я бы никак не потянула. У самой подруги вечная депрессия из-за всего, она хочет умереть и вот поэтому типа не убирается.

И неделю назад ко мне домой вдруг неожиданно без звонка решил приехать родственник. Мне не оставалось ничего другого, как впустить его в дом. Тем более срач не был настолько страшным, как обычно, в квартире даже не воняло. Но его ошарашенные глаза, конечно, говорили сами за себя. Спрашивал, почему я так живу. В тот момент я по-настоящему возненавидела свою подругу.

Я ей сразу написала:

– К нам домой неожиданно приехал … . Он сказал, что я живу как свинья.

– Весело. Тут на работе тоже весело. Приеду – расскажу.

Два часа я молчала, меня бомбило и я снова ей написала:

– Мне пипец как было стыдно за твой срач.

Она ответила:

– Ага.

Я прифигела от такого ответа, снова побомбила и через время пишу ей:

– У нас договор на квартиру до нового года. Потом я собираюсь жить отдельно.

– Как хочешь.

через 5 минут:

Я знаю, что я свинья, и то, что я так сделала, не нормально.

Я понимаю тебя.

Вроде бы в том ее ответе нет ничего прям такого, но меня ее пофигистическая реакция прям накрыла. Я начала вспоминать и злиться, что на день рождения она мне ничего не подарила, а остальное вовсе было какими-то мелочами, что я и не вспомню. В общем решила, что ей на меня конкретно плевать. Пока она не вернулась в тот вечер, мне ужасно не хотелось ее ни видеть, ни разговаривать с ней.

С тех пор мы с ней не возвращались к этому разговору и общались как ни в чем ни бывало, когда она приехала домой. Вроде бы мы все так же по-дружески общаемся много, смеемся, но что-то во мне изменилось. Она стала меня раздражать. Мы с Лайлой работаем вместе и стараюсь не идти туда, где мы можем пересечься.

Раньше такого никогда не было, я на нее не злилась даже за косяки. Мы с ней даже всем хвастались, что за 10 лет дружбы никогда не ссорились и нас ничто друг в друге не раздражает. Так и было. Но теперь она меня бесит даже по мелочам, к которым не имеет отношения. Я планировала с ней и дальше жить, чтобы поднакопить денег, тем более кошачьих экскрементов давно нет, она даже посуду чаще мыть стала. Но после того разговора я твердо намерена съехать. Я просто мечтаю о чистой квартире. Да, для меня это будет очень дорого, но я справлюсь.

Что меня беспокоит, так это вопрос денег. С того разговора я начала чувствовать себя использованной, что она мне так и не возвращает те 300 евро. Чувствую, что низко стелюсь, когда дружу с ней после этого. Хотя раньше такого ощущения у меня не возникало. К тому же когда я съеду, в этой квартире половина моего депозита в 135 евро, но договор офрмлен на нее. Она мне его, конечно же, не вернет. Я уже хотела сказать ей, мол, возвращай 435 евро как хочешь, экономь, отдавай по частям, а если не сделаешь этого, то вали нафиг из моей жизни, это не дружба. С вариантом отдавать деньги по частям такая проблема, что я уже просила ее об этом давно и она согласилась, что будет отдавать деньги по частям. В итоге после ее зарплаты мне постоянно приходилось ей напоминать, она дала мне 10 евро, хотя сама после этого могла заказать еды на дом на 20 евро, потому что ей лень идти в магазин. Унижаться и вытягивать по частям такую мелочь мне не хочется, а она и не стала отдавать деньги по частям, если я не попрошу.

Есть еще момент, почему я сомневаюсь, поступлю ли я правильно, если потребую срочно возвращать всю сумму. В этом году Лайла поступила в универ, оплата его 200 евро в месяц, без меня платить за квартиру она будет 300 евро, а зарплата у нее около 550 евро… Это, конечно, не моя проблема, но не будет ли подлым с моей стороны ставить в ее такую ситуацию?

Но и дружить я с ней больше не могу, мне это все надоело.

Уважаемая Эволюция, подскажите, пожалуйста, как решить этот вопрос.

Спасибо вам за все.