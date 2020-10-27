Какие глобальные катаклизмы нас ждут впереди?

27.10.2020, 8:32, Разное

Почему наша планета медленно и неуклонно распухает? Так как поверхность Земли не резиновая, распухание планеты ведет к растрескиванию коры и образованию огромных трещин. И вот какие следствия из этого вытекают.

1. Обострение вулканической активности. Представьте, что крышка на вашей кастрюле с кипящей водой стала трескаться. Что в этом случае произойдет? Пар начнет вырываться наружу. То же самое сегодня происходит с планетой. Растрескивание горных пород ослабляет те «затычки», которые ранее держали раскаленную магму глубоко под землей.

Поэтому начинают просыпаться старые вулканы и возникать новые. Прежде всего просыпаются вулканы Тихоокеанского Огненного Кольца. Почему? А потому что именно на американском участке этого кольца проходит один из глобальных тектонических разломов, который будет и дальше разламываться вследствие процесса гравитационного свеллинга. Йеллоустоун — это только один небольшой участочек данного кольца.

2. Глобальное потепление. Хотя сегодня принято считать, будто глобальное потепление происходит по вине человека, это не совсем так. В сети имеются разные мнения по поводу того, как много углекислого газа выбрасывают вулканы в атмосферу по сравнению с человеческой техносферой. Даже если мы примем точку зрения, что вулканическая деятельность не может сравниться с техногенными выбросами, необходимо учитывать тот факт, что вулканическая деятельность в последнее время резко усилилась и, скорее всего, дальше будет активизироваться еще сильнее.

Кроме того, вулкан выбрасывает не только углекислый газ, он также выбрасывает очень много водяного пара. А водяной пар сказывается на глобальном потеплении заметно сильнее углекислого газа просто из-за огромного количества пара в атмосфере (водяной пар тоже способствует парниковому эффекту, хоть и не так сильно по сравнению с углекислым газом, если рассматривать воздействие газов одинаковой массы). Поэтому добавка техногенного водяного пара на климате и природе почти не сказывается. В реальности глобальное потепление является следствием обострения вулканической активности, которая в свою очередь обусловлена процессом гравитационного свеллинга.

3. Усиление атмосферных осадков. Повышенное испарение воды с поверхности морей и океанов совместно с поступлением в атмосферу вулканического пара ведут к повышению влажности атмосферы и усилению атмосферных осадков: дождей, снега, града. При этом следует ожидать не просто затяжных дождиков типа осенней унылости, когда с неба моросит мелкота в течение недели или даже больше. Увеличится количество ливневых дождей, когда за сутки может выпасть месячная норма.

Так происходит по той причине, что из-за повышенной влажности облегчаются условия конденсации атмосферного пара в дождевые капли: чем выше влажность воздуха, тем быстрее формируются водяные капли. Кроме того, атмосферная влага будет проникать в самые удаленные уголки планеты и ливневые дожди станут проливаться даже в тех пустынях, где их отродясь не видели: в африканской Сахаре и аравийской Руб-эль-Хали. Это приведет к временному улучшению условий ведения сельского хозяйства в ранее пустынных районах. Но так как дожди будут ливневыми, значительная часть высаженных растений будет ливнями уничтожаться.

4. Увеличение частоты горных оползней и обвалов. Усиление атмосферных осадков в горных районах приведет к учащению горных обвалов и оползней. Следовательно, многие горные районы станут все чаще блокироваться обваленными массами от центральных столичных районов.

5. Нашествие насекомых. Усиление осадков с одновременным увеличением температуры воды и воздуха улучшает условия жизни различных насекомых, простейших, водорослей и грибков. Поэтому следует ожидать нашествия всех этих созданий. Первыми появятся те, у кого минимальный период размножения. За ними последуют волны нашествий других созданий с более длительными периодами.

Если бороться с нашествием одного какого-нибудь создания еще можно будет, одновременное нашествие сразу нескольких насекомых, простейших, грибков и водорослей сделает борьбу с ними весьма сложной. Придется просто прятаться от наступающей волны всевозможных вредителей и пережидать ситуацию в надежде на то, что столь огромная биомасса просто вымрет сама собой от голода, когда сожрет все, что найдет на открытом воздухе.

6. Опреснение океанской воды. Глобальное потепление ведет к тому, что начинают таять гренландские и антарктические льды. Поступление огромных масс пресной воды в океан приведет к опреснению океанской воды и гибели тех морских животных, которые весьма чувствительны к уровню соли в воде. Это прежде всего кораллы. Дополнительным минусом данного процесса является затопление прибрежных земель.

7. Временные похолодания. Обострение вулканической активности может приводить не только к потеплению, но также к временному похолоданию климата. Что случится в ходе извержения очередного вулкана, зависит от того, что именно выбрасывается в атмосферу. Если выбрасывается достаточно много твердых материалов, пепла и лавы, это может привести к уменьшению прозрачности атмосферы и временному ослаблению потока солнечного излучения, достигающего земной поверхности. В этом случае наступает то, что в климатологии называют малым ледниковым периодом.

Такая климатическая катастрофа может быть обусловлена даже одним единственным достаточно сильным вулканом. Известный в климатологии малый ледниковый период 14-18 веков (его еще называют минимумом Маундера) был по мнению климатологов обусловлен извержениями исландских вулканов. А так называемый «год без лета» 1815 года, когда даже в июне шли снега и зерновые в Европе полностью вымерзли, спровоцировав потом масштабный голод, многочисленные случаи голодной смерти и массовое переселение населения из Европы в Америку, был вызван взрывом вулкана Тамбора на острове Суматра. Мощные извержения сразу нескольких вулканов вполне могут привести к новому ледниковому периоду в будущем.

8. Сероводородный фонтан. Самая большая трещина в земной коре, известная на сегодняшний момент, — это так называемый Восточно-Африканский рифтовый разлом, который идет через всю восточную Африку с юга на север, тянется по дну Красного моря, турецких проливов Босфор и Дарданеллы и заканчивается чуть севернее Стамбула в Черном море.

Когда начинается эпоха глобальных землетрясений и разрывов земной коры, в первую очередь кора будет рваться там, где она уже максимально ослаблена, то есть в районе рифтовых разломов. Что мы и видим в последнее время с образованием огромных трещин в Кении. Следует ожидать, что в самом недалеком будущем случится сильнейшее землетрясение в районе Стамбула и Восточно-Африканский рифтовый разлом продвинется дальше в бассейн Черного моря.

Сильное сотрясение может перемешать воду и придонные слои, максимально насыщенные сероводородом, окажутся ближе к поверхности. В этом случае вода начнет «вскипать» с выделением растворенного газа подобно шампанскому. Пока концентрация всплывающих газовых пузырьков не велика, ничего страшного не произойдет: выходящий в атмосферу сероводород будет быстро рассеиваться в воздухе.

Но если концентрация пузырьков газа превысит некоторый критический уровень, может случиться катастрофа: вода не будет успевать просачиваться между пузырьками и станет выталкиваться газом вверх, где из-за пониженного давления она сама вскипит и еще больше увеличит концентрацию газа. А на место поднимающейся воды приходит вода сбоку и тоже начинает подниматься с последующим вскипанием и выбросом растворенного газа.

Так постепенно формируется сероводородный фонтан, который будет увеличиваться в объемах до тех пор, пока не захватит в свои границы всю акваторию моря. И действовать он будет до тех пор, пока из моря в атмосферу не уйдет весь растворенный в воде сероводород. А его там накоплено миллиарды тонн. Попадание такого количества ядовитого газа в атмосферу может привести к глобальной катастрофе и гибели всей биологической жизни вплоть до бактерий и вирусов.

9. Усиление ураганов и увеличение их численности. Этот процесс обусловлен таянием гренландских ледников и ослаблением Гольфстрима. Когда теплые воды Гольфстрима поступают в Арктику, они в полярных регионах отдают свое тепло и став более тяжелыми (плотность холодной воды больше плотности воды горячей), опускаются на дно и возле дна противотоком идут на юг, где поднимаются к поверхности и снова нагреваются. Плотность вод обратного противотока всего на 0.1% превышает плотность вод Гольфстрима, и тем не менее этого достаточно для надежной циркуляции.

Слив огромных масс талых вод с гренландских ледников в море ведет к уменьшению этой разницы (пресная вода легче соленой). Поэтому холодная придонная вода становится легче, поднимается к поверхности и препятствует Гольфстриму проникать на север. В результате Гольфстрим заворачивает к югу, обогревая и без того раскаленную Африку и южную Европу. И в этих местах начинаются засухи с лесными пожарами. А в северной Европе, Канаде и Арктике через некоторое время становится слишком холодно вплоть до замерзания Темзы и Ниагарского водопада.

Если раньше тепло и холод переносились водой, то с блокировкой Гольфстрима этот процесс больше не работает. И в итоге роль регулятора температур переходит воздуху. Но воздух имеет более низкую плотность по сравнению с водой (в 800 раз) и более низкую теплопроводность (в 4 раза). Поэтому для переноса тех же количеств тепла и холода теперь требуется гораздо большая масса.

Поэтому начинают один за одним возникать ураганы, движущиеся с юга на север и переносящие туда то тепло, которое раньше переносил Гольфстрим. При этом сила, размер и частота появления ураганов резко возрастают (очень отчетливо этот феномен проявился летом и осенью 2017 года, когда на острова Вест-Индии и восточное побережье северной Америки один за другим обрушились многочисленные ураганы максимальной степени опасности).

Этот процесс носит циклический характер. Вследствие того, что Гольфстрим в Арктику больше не поступает, слабеет то самое противотечение, которое не давало Гольфстриму проникать на север. Поэтому он снова поступает в Арктику, гренландские ледники снова тают, океанская вода снова опресняется, противотечение снова усиливается и Гольфстрим снова оттесняется к югу. Но до тех пор, пока он на север проникает, он переносит туда достаточно много тепла и сглаживает ту разность температур между севером и югом, которая служит спусковым крючком для образования ураганов.

Поэтому возникает следующая закономерность: если в конце лета и осенью идут многочисленные ураганы в Атлантическом океане, значит наступающая зима в Западной Европе будет холодной и снежной (как в 2017/2018 годах). А если ураганов образуется сравнительно мало, зима в Европе будет теплой и малоснежной (как зимой 2018/2019 годов). И такие температурные качели будут тянуться до тех пор, пока гренландские ледники полностью не стают.

10. «Звуки Апокалипсиса». В последнее время все чаще в сети появляются сообщения о так называемых «звуках Апокалипсиса», которые многие пользователи сравнивают со звуком, производимым металлом, когда им проводят по стеклу. Кто-то утверждает, будто звуки идут с неба, другим они кажутся исходящими из под Земли. При этом практически всегда отмечается ощущение, будто звук присутствует везде, в каждой точке пространства. Можно предложить следующее объяснение данному явлению.

Наверняка многие видели картинки аварий на нефтяных буровых вышках. Вспомните, какой рев стоит на площадке, когда нефть рвется под давлением из скважины в атмосферу. Если возникающая в ходе гравитационного свеллинга трещина пройдет через водоносный слой, окруженный со всех сторон породами водонепроницаемой глины, возникнет точно такой же эффект: вырывающаяся под давлением вода станет генерировать звуковые волны. Вследствие того, что источник звука находится глубоко под землей, звук станет распространяться далеко в стороны от места прорыва водоносного слоя, и выходя затем на поверхность, создавать иллюзию всеприсутствия.

11. Провалы грунта. В последнее время все чаще наблюдаются странные провалы грунта правильной круговой формы: образуется глубокая воронка правильной круговой формы с почти отвесными стенками, куда проваливаются дома и даже целые улицы. Этот феномен является следствием предыдущего эффекта прорыва водоносных слоев.

Когда прорывается водоносный слой, изливающаяся из него вода размывает окружающие породы и создает под поверхностью пустоты, куда рано или поздно провалится то, что ранее стояло на поверхности. Если такое объяснение справедливо, тогда будет наблюдаться следующая закономерность: провал грунта происходит там, где за несколько месяцев до провала отмечались «Звуки Апокалипсиса».

Существует еще одна причина провалов грунта, которая имеет место только в полярных районах, но в глобальном смысле тоже обусловленная всеобщим потеплением: метановые вспучивания. Вечная мерзлота полярных районов содержит в себе не только водяной лед, в ней имеется также много метаногидратов, то есть соединений метана с водой, которые образуются при низких температурах и высоких давлениях. Эти соединения очень неустойчивы и распадаются на метан и воду при малейшем увеличении температуры.

Глобальное потепление ведет к тому, что метаногидраты глубоко под землей начинают распадаться и формируются ниши с газом, давление в которых постепенно все больше растет. На поверхности возникает вспучивание в форме холма. Наконец, давление в подземной нише достигает критического уровня и холм на земной поверхности взрывается, освобождая выход скопившемуся газу на поверхность. На месте взрыва остается глубокая воронка сужающейся конической формы, которая постепенно заполняется водой и формирует озеро правильной круговой формы.

Такие метановые вспучивания с последующим взрывом сегодня все чаще наблюдаются на Ямале. Возможно, они происходят и в других полярных районах, но из-за малой плотности населения остаются незамеченными. А наличие многочисленных озер правильной круговой формы говорит о том, что в прошлом такой феномен уже имел место.