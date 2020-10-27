В Белом доме заявили о том, что не будут контролировать пандемию

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27.10.2020, 8:25, Новости дня

Власти США не будут контролировать пандемию, а сосредоточатся на средствах смягчения вируса, таких как терапия и вакцины, пишет CNN, ссылаясь на заявление главы аппарата Белого дома Марка Медоуза. По мнению кандидата в президенты США Джо Байдена, эти слова означают, что администрация Трампа признала своё поражение в борьбе с коронавирусом.


Reuters

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил о том, что власти США не будут контролировать пандемию, пишет CNN.

«Мы не собираемся контролировать пандемию. Мы собираемся контролировать получение вакцины, терапию и прочие факторы смягчения», — приводит издание слова Медоуза.

Как отмечает CNN, слова Медоуза пришлись на резкий рост заражений в США. Между тем, администрация Трампа продолжает игнорировать рекомендации здравоохранительных органов касательно ношения масок, социальной дистанции и отказа от массовых мероприятий. Кроме того, Белый дом сталкивается с угрозой второй вспышки заражений в свете того, что минимум пять человек из окружения вице-президента Майка Пенса сдали положительные тесты на коронавирус в течение последних дней.

Медоуз объяснил свою позицию тем, что коронавирус передаётся от человека к человеку, а значит необходимо сфокусироваться на мерах по его смягчению, включающих в себя терапию и вакцины.
Как пишет издание, несмотря на позитивные тесты в окружении, Майк Пенс не намерен уходить на карантин и собирается продолжать участвовать в предвыборных мероприятиях. Кроме того, CNN отмечает, что Пенс редко использует защитную маску.

По словам кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис, заявление Медоуза означает, что администрация Трампа «признаёт поражение». Того же мнения придерживается и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, заявивший, что «администрация забросила даже попытки контролировать пандемию».



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