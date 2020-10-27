Вице-президент США ездит по стране, несмотря на вспышку COVID в его команде

27.10.2020, 8:25, Новости дня

Как минимум у пяти помощников вице-президента США Майка Пенса подтверждён COVID-19, пишет NBC News. При этом Пенс не ушёл на карантин, а продолжает работать и даже участвовать в предвыборных мероприятиях. Сотрудники Белого дома оправдывают это тем, что вице-президент относится к «необходимым работникам», а значит, не обязан 14 дней сидеть дома.

Сегодня на вице-президенте — маска. Видимое свидетельство новой вспышки COVID в Белом доме.

МАЙК ПЕНС, вице-президент США: Северная Каролина — это страна Трампа!



По меньшей мере у пяти человек, связанных с Пенсом, подтверждён COVID. В том числе у начальника его аппарата Марка Шорта, который, как сообщают, испытывает «лёгкие симптомы».

МАРК МЕДОУЗ, глава аппарата Белого дома: По-моему, он себя чувствует хорошо. Так что будем надеяться, что прогноз очень хороший.



В этом списке также давний внештатный политический советник (Пенса. — ИноТВ) Марти Обст и другие люди, имена которых не называются.

Несмотря на тесные контакты, Пенс не на карантине. Помощники сообщают, что он и вторая леди сегодня снова получили отрицательные результаты теста. Так что он отправился в Северную Каролину.

Высокопоставленные сотрудники Белого дома оправдывают это решение, называя кандидата (в вице-президенты США на предстоящих выборах. — ИноТВ) Пенса «необходимым работником». Согласно рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний, необходимым работникам следует носить маски и соблюдать дистанцию, но от них не требуется 14 дней оставаться дома.

РОБЕРТ О’БРАЙАН, советник президента США по национальной безопасности: …необходимый работник. Мы говорим о людях, которые идут голосовать. Мы говорим о людях… о необходимых работниках, участвующих в предвыборной кампании…

Сегодня президент подходил близко к многочисленным избирателям без масок в яблоневом саду в штате Мэн.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Замечательно, правда?

А в Нью-Гэмпшире…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Знаете, кто это подцепил? Я!

…президент ничего не заявил о новых заражениях в команде Пенса — и вместе с тем проигнорировал свидетельства распространения COVID.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Мы проходим поворотный момент. Даже без вакцин мы проходим поворотный момент. Это закончится.

Глава аппарата Трампа Марк Медоуз признал, что Белый дом сосредоточен на лечении, а не на профилактике.

МАРК МЕДОУЗ: Мы не будем контролировать пандемию, мы проконтролируем получение вакцин, лекарств и других способов облегчить…



ДЖЕЙК ТЭППЕР, ведущий MSNBC: Почему мы не будем брать под контроль пандемию?

МАРК МЕДОУЗ: Потому что это заразный вирус, совсем как грипп.

ДЖЕЙК ТЭППЕР: Да, но почему бы не предпринять усилий по сдерживанию…

Келли, вице-президент вносит сейчас какие-то другие коррективы, учитывая его риск заражения?

КЕЛЛИ О’ДОННЕЛЛ, корреспондент NBC News при Белом доме: Помощники говорят, что он отменил интервью на местах, чтобы соблюдать дистанцию, а также отказался от обычной для политиков практики — так называемой канатной линии, возможности приветствовать своих сторонников после таких мероприятий, как этот митинг, который он сейчас проводит. От этого тоже отказались. Но на этой неделе он будет в разъездах, с запланированными остановками в Миннесоте и в обеих Каролинах. Кейт?

Дата выхода в эфир 25 октября 2020 года.