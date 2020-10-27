 

«Вести» выяснили, почему кандидаты от партии Зеленского проигрывают выборы

27.10.2020, 8:25, Новости дня

Результаты выборов в регионах Украины говорят о том, что победу получили местные проекты, созданные мэрами или элитами, завязанными на местные органы власти. Как пишут «Вести», а вот о «партии власти» и отдельных её кандидатах на должностях мэров теперь можно говорить как о проигравших: экзитполы показали катастрофические результаты партии Зеленского практически по всей стране, поскольку избиратель либо разочаровался, либо вовсе не пришёл на выборы.


Reuters

«Вести» проанализировали первые результаты экзитполов местных выборов, поступившие в распоряжение редакции вскоре после закрытия избирательных участков. Результаты в регионах свидетельствуют: победу получили местные проекты, созданные мэрами или элитами, завязанными на местные органы власти.

«На партийном уровне победу празднует сборная региональных элит. А это в корне отличает нынешнюю кампанию от, например, кампании 2010 года: тогда региональных проектов также было немало, но они всё же носили региональный характер. Сейчас они избрали два пути: первый — покупка региональных «франшиз» , второй — создание партий под каждого конкретного мэра», — говорит политтехнолог Андрей Золотарёв. 

«Это — моральная и политическая победа элит в регионах над центральной властью: они смогли отстоять имидж в борьбе с Киевом во время коронавируса. И, главное, смогли за год продвинуть свою концепцию «нарезки» Украины, сократив количество районов и де-факто разделив страну между собой», — поясняет политолог Руслан Бортник.

А вот о «партии власти» и отдельных её кандидатах на должностях мэров теперь можно говорить как о проигравших. Экзитполы показали катастрофические результаты партии Зеленского практически по всей стране. По состоянию на 21:00 вечера воскресенья не было ни единого города, в котором представитель «Слуги народа» побеждал бы на выборах. И этот результат провальный — избиратель либо разочаровался в зелёном цвете, либо вовсе не пришёл на выборы.

«Происходит буквально слом «зелёного тренда» — оказалось, что общество требует уже не молодых и «незашкваренных», а людей опытных, с историей. Тех, кто может предъявить обществу собственные успехи. И это ключевая проблема для власти. Да, формально «зелёные» таки появятся в местных советах (и для них технически это даже победа, ведь раньше их там не было), однако стратегически это — поражение: ведь происходит ломка настроения, которое привело их к власти, а цикл суперпопулизма, приведшего их к победе полтора года назад, заканчивается», — говорит Бортник.



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