“За голос по 1 тыс. грн”. В Закарпатской области суд арестовал трех подозреваемых в подкупе избирателей

27.10.2020, 8:00, Новости дня

Ужгородский горрайонный суд избрал меры пресечения трем подозреваемым в организации схемы подкупа избирателей в Межгорском районе. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области на своей странице в Facebook.

“Один из фигурантов взят под стражу, остальные будут находиться под круглосуточным домашним арестом с применением электронных средств контроля. Ввиду отсутствия смягчающих обстоятельств Закарпатская областная прокуратура готовит апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста одному из мужчин”, – сообщили в прокуратуре.

Злоумышленников задержали 23 октября при передаче 17 тыс. грн за реализацию схемы подкупа избирателей на территории Пилипецкой ОТО, говорится в сообщении.

“Они предлагали местным жителям отдать свой голос в пользу определенного кандидата, за что обещали заплатить по 1 тыс. грн на одно лицо”, – добавили в ведомстве.

Фигурантам инкриминируется ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума).

https://www.facebook.com/zakprokuratura/posts/3614068771970339

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%.