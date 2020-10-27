 

В Украине подводят итоги местных выборов, на Луне нашли воду. Главное за день

27.10.2020, 8:00, Новости дня

В Украине подводят итоги выборов

Явка на местных выборах, которые прошли в Украине 25 октября, составила 36,88%, сообщили в Центризбиркоме. Гражданская сеть “Опора” заявила, что местные выборы в целом соответствовали законодательству. В Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека отметили, что выборы в Украине прошли в целом спокойно.

На Луне нашли воду

NASA сегодня сообщило, что на солнечной поверхности Луны была обнаружена вода. Молекулы воды (H2O) были обнаружены в кратере Клавиус – одном из крупнейших видимых с Земли кратеров.

Протесты в Польше

В Польше как в небольших городах, так и в столицах воеводств протестуют против решения Конституционного суда об ужесточении законодательства об абортах. Протестующие в Варшаве заблокировали несколько улиц. Толпы двигались по проезжей части, собираясь на перекрестках и развязках, блокируя проезд. Демонстрации, в том числе блокирование улиц, происходят также во Вроцлаве, Кракове, Шецине, Ополе, Белостоке, Познани и других городах.

В Украину запретили въезд двум венгерским чиновникам

Украина запретила въезд в страну двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области. Один из них – государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии.

ВАКС не стал арестовывать Януковича

26 октября Высший антикоррупционный суд Украины не стал арестовывать беглого экс-президента Виктора Януковича по делу о резиденции “Межигорье”. В суде заявили, что такое решение принято из-за нарушений условий досудебного расследования. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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