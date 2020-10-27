Гривна подешевела по отношению к доллару и подорожала к евро

27.10.2020, 8:00, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 27 октября.

Гривна к доллару подешевела на пять копеек: с 28,29 грн/$ до 28,34 грн/$.

Курс украинской валюты к евро повысился на шесть копеек: с 33,55 грн/€ до 33,49 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,70 грн за 10 руб. на 3,71 грн за 10 руб.