 

“Практически выздоровела”. Собчак сообщила, что у нее COVID-19

27.10.2020, 8:00, Новости дня

Российская телеведущая Ксения Собчак сообщила 26 октября в эфире российского “Первого канала”, что заболела COVID-19.

“Я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше. Я дома, практически выздоровела, но не могу еще находится в студии”, – сказала она.

Программу телеведущая вела из дому по видеосвязи.

В ходе эфира выяснилось, что Собчак переносила заболевание в легкой форме, среди симптомов – потеря обоняния, кашель, температура и слабость.

“Было ощущение, что я сутками сплю”, – отметила она.

В апреле 38-летняя Собчак рассказывала, что сдала тест на COVID-19 и он оказался негативным.

В России с начала эпидемии подтверждено более 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции, по этому показателю страна занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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