 

Как в супермаркете призрак напал на продавщицу

27.10.2020, 8:00, Разное

Как писала британская газета Daily Star, нападение полтергейста на продавщику Элиз (Elise) произошло на днях в супермаркете Bourtreehill шотландского города Ирвина (Irvine). Расставляя товары, работница магазина в какой-то момент хотела опереться ногой о стоящий на полу пластиковый ящик, но… кто-то невидимый отодвигает его в тот момент – и девушка падает.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в супермаркете. Скептики, посмотрев данное видео, уверяют, что Элиз сама отодвигает ящик ногой, мол, есть легкое касание. Однако в этом случае непонятно, зачем девушка так естественно падает, более того – получает травмы, пусть и легкой степени.

Тем более, работники данного супермаркета уверяют, что в их магазине действительно есть полтергейст, у него даже имеется имя – Стейси (Stacy). В принципе этот призрак довольно доброжелательный, поэтому даже непонятно, отчего он вдруг так жестоко поступил с девушкой. Может ему не понравилось, что она в это время работала и одновременно флиртовала с мужчиной?

Сама Elise находится в некотором ошумлении от случившегося, пишут журналисты Daily Star. Во-первых, она уверяет, что не касалась ногой ящика, он сам отодвинулся. Во-вторых, девушка перед этим на самом деле игриво разговаривала с мужчиной в магазине, как вдруг почувствовала некий холодок на шее, а потом по спине пробежала дрожь. Вот тут и случилось то, что случилось. Теперь Элиз даже с опаской ходит по залу, прислушиваясь к своим ощущениям и приглядываясь к возможным опасностям.

Хотя разве можно переиграть, перехитрить полтергейст? Специалисты уверяют, что это бесполезное занятие, от него даже убежать нельзя, скажем, в другой магазин. Если призрак захочет, он найдет вас везде. Но пока с продавщицей ничего больше странного не случалось, видимо, Стейси действительно доброжелательное привидение, как уверяют старые работники супермаркета, и Элиз стоит с ним просто подружиться.



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