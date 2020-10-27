Андрей Ургант назвал Ивана Урганта незапланированным ребенком

27.10.2020, 7:53, Разное

Российский телеведущий Иван Ургант оказался незапланированным ребенком. Об этом признался его отец Андрей Ургант, рассказавший, что его первая супруга о рождении первенца пояснила ему уже после появления ребенка на свет.

Иван Ургант появился в первом браке Андрея Урганта с Валерией Киселевой. Всего отец телеведущего был женат трижды. По словам актера, с первой женой у него сложились «особенные» отношения, поскольку та была старше его на пять лет. Вероятно, именно по этой причине о рождении первенца она пояснила ему так поздно.

Сам Андрей Ургант рад, что супруга не стала спрашивать у него разрешения, а просто взяла и родила. Актер гордится своим сыном и испытывает чувство благодарности к Валерии Киселевой. Стоит напомнить, что мама Ивана Урганта скончалась в 2015 году.