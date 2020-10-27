Пьяный Киркоров стал хедлайнером на закрытой вечеринке Моргенштерна

27.10.2020, 7:53, Разное

Пьяному российскому певцу Филиппу Киркорову удалось затмить всех именитых гостей на закрытой вечеринке по случаю открытия ресторана Моргенштерна «Кайф». Исполнитель танцевал, вел видеоотчет в Instagram и веселился с Егором Кридом и Тимати.

Поскольку большинство гостей Моргенштерна оказались молодежью, 53-летнему Филиппу Киркорову пришлось соответствовать им. Так, исполнитель для выхода в свет выбрал футболку, бомбер, кепку, очки и цепочку от французского бренда Louis Vuitton. Также на нем были рваные узкие брюки, подчеркивавшие, что от молодого поколения Киркоров отдаляться не собирается.

На закрытой вечеринке Киркоров вел себя эпатажно. Он танцевал перед Кридом, Тимати и Моргенштерном. Учитывая, что фрагменты его выступления были опубликованы в социальной сети, многие поклонники певца сочли, что тот находился под воздействием алкоголя.