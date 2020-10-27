 

США собрались защищать от Китая контролируемые Японией острова Сенкаку

27.10.2020, 7:48, Новости дня

Военное командование США в Японии допускает возможность переброски солдат для защиты островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под японским контролем и являются предметом территориального спора между Токио и Пекином, сообщил командующий контингентом США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер.

«Японско-американские операционные способности делают возможной переброску подразделений для защиты островов Сенкаку», – передает ТАСС слова Шнайдера.

Накануне бойцы японских Сил самообороны и военнослужащие США начали крупные совместные учения под кодовым названием Keen Sword 21. Маневры пройдут на военных объектах материковой части Японии, в районе южной префектуры Окинава и прилегающих территориальных водах с участием более чем 45 тыс. человек. Также в них будут задействованы корабли, входящие в состав ударной авианосной группы Ronald Reagan, около 100 самолетов и конвертопланы CV-22 Osprey (Си-ви-22 «Оспри»), предназначенные для проведения специальных операций, в том числе в условиях плохой видимости и в ночное время.

Ранее два патрульных корабля КНР вошли в зону у островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые у Пекина оспаривает Токио. Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило Пекину протест. 

Напомним, в марте 2019 года Токио объявил о завершении создания японских военных баз на островах в Восточно-Китайском море и развертывании там противокорабельных и противовоздушных систем.

В том же месяце четыре китайских патрульных корабля вошли в акваторию островов Сенкаку (Дяоюйдао), после чего береговая охрана Японии по громкоговорителям потребовала от китайских сторожевиков «покинуть японские территориальные воды».



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