Глава Киргизии сменил секретаря Совета безопасности республики

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27.10.2020, 7:48, Новости дня

Исполняющий обязанности президента Киргизии, премьер-министр Садыр Жапаров освободил от занимаемой должности секретаря Совета безопасности республики Кенешбека Дуйшебаева, сообщила пресс-служба главы киргизского государства. Новым секретарем Совета безопасности Киргизии стал Рыскелди Мусаев.

«В соответствии с указом, подписанным исполняющим обязанности президента [Киргизии], Дуйшебаев освобожден от должности секретаря Совета безопасности Киргизской Республики», – приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС.

«Исполняющий обязанности президента подписал указ, согласно которому Мусаев назначен секретарем Совета безопасности Киргизской Республики», – говорится в другом сообщении.

Дуйшебаев был назначен секретарем Совета безопасности республики 15 октября прежним президентом республики Сооронбаем Жээнбековым, который в тот же день подал в отставку.

Напомним, с 5 октября в Бишкеке начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

На фоне беспорядков президент Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства, в результате врио президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.

Премьером освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров был избран после того, как Кубатбек Боронов подал в отставку с поста главы правительства.

ЦИК Киргизии назначил досрочные президентские выборы в республике на 10 января 2021 года.



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