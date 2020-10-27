Названы главные признаки прослушки телефона

27.10.2020, 7:48, Новости дня

Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов назвал главные признаки прослушки мобильного телефона злоумышленниками.

«Признаками прослушки телефона могут быть быстрая разрядка аккумулятора или и перегрев гаджета. Если вы нашли в списке программ ту, которую не устанавливали сами – ее лучше удалить по той же причине. Самопроизвольное включение и выключение аппарата – тоже признак слежки», – передает РИА «Новости» слова Мясоедова.

При этом он подчеркивает, что эти же факты могут указывать не только на целенаправленную прослушку, но и на работу вируса.

«Предотвратить слежку поможет смена сим-карты, телефона, паролей и почты, но только в случае, если прослушкой занимаются мошенники. Им потребуется время на то, чтобы найти новый договор жертвы с оператором», – рекомендует Мясоедов.

Однако смена телефона не поможет остановить слежку за его владельцем, если его прослушивают родственники. Они снова легко получат доступ к телефону и незаметно установят шпионское ПО, заключил эксперт.

Напомним, в феврале 2019 года Ростех начал продажу телефонов с защитой от взлома и прослушки.