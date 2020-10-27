Индейцы из Южной Дакоты винят в смерти подростков таинственного призрака

27.10.2020, 7:49, Разное

Что или кто заставляет подростков из индейской резервации убивать себя? Страшный мстительный призрак или нищета и отсутствие перспектив в жизни?

В штате Южная Дакота (США) существует зловещая городская легенда о Бродяге Сэме (Walking Sam). Его очень боятся, так как считается, что это существо в ответственности как минимум за десяток подростковых суицидов.

Эпицентр этих самоубийств находится в индейской резервации Пайн-Ридж, где проживает племя оглала-лакота из языковой семьи сиу. Образ Бродяги Сэма тесно связан с индейской верой в духов, которые намеренно вредят людям, так как преследуют их и нашептывают им в уши суицидальные мысли.

Официальное название этого существа в племени "Дух высокого человека", но чаще всего его зовут именно Бродягой Сэмом. По облику это существо очень похоже на знаменитого Слендермен – это такой же тощий и высокий человек с длинными тонкими руками и ногами.

При этом Слендермен относительно новая интернет-выдумка, а Бродяга Сэм известен тут на протяжении многих десятков лет, если не дольше. Шаман племени – Джон "Желтая Птица" Стил рассказывает, что когда-то это существо было обычным человеком, который совершил самоубийство. После этого его злобный дух по какой-то причине остался на земле и начал преследовать людей, в основном подростков – ведь они более внушаемы.

Помощник шамана Крис Кэри тоже верит в это существо и однажды дал журналистам интервью, в котором рассказал, что всем погибшим молодым индейцам являлся дух Бродяги Джо и именно он приказывал им покончить с собой.

Хотя обвинения в адрес призрака могут показаться нелепыми, сложно не согласиться с тем, что в племени и правда происходит что-то странное. За несколько лет в племени было совершено более ста попыток суицида среди подростков, из которых 9 закончились смертельным исходом. Погибшим было от 12 до 24 лет.

Вот 12-летняя Сантана Янис, одна из совершивших суицид. Это была самая обычная девочка, у которой никто не замечал никаких мыслей о суициде до того, как она совершила неизбежное.

В феврале 2015 году местный пастор Джон "Два Быка" получил анонимное предупреждение о том, что готовится большой групповой суицид. В предупреждении было указано нужное место и когда пастор прибежал туда, он увидел несколько веревочных петель, свисающих с деревьев. А рядом с деревьями стояла группа подростков.

Пастор начал разговаривать с ними, пытаясь отговорить их от суицида и постепенно ему удалось найти с подростками общий язык и уговорить их разойтись по домам и оставить мысли о самоубийстве.

Те, кто видел Бродягу Сэма, рассказывали, что у него очень длинные руки и когда он растягивает их в стороны, то на них можно увидеть раскачивающиеся на веревках тела предыдущих самоубийц из племени лакота. Их там много – мужчины, женщины и дети.

Согласно журналистам, в Бродягу Сэма верят очень многие местные жители и многие из индейцев видели его. Одна женщина описывала его как очень большого мужчину в высокой шляпе-цилиндре. Он приходил в резервацию, входил в доверие к подросткам и уговаривал их убить себя.

Скептики считают, что причины частых подростковых самоубийств в Пайн-Ридж заключаются в том, что люди тут живут в большой нищете и тут разгул наркомании, алкоголизма и безработицы. Средний возраст жизни местных мужчин ниже 50 лет, что является самым низким показателем в Западном полушарии.

Расизм также был назван причиной того, что так много подростков оглала-лакота вынуждены убивать себя. Упомянутая выше Сантана Янис, покончившая с собой в возрасте всего 12 лет, была названа "грязной индианкой" одним из приезжих всего за несколько дней до своей смерти.

По словам деда Сантаны: "Наши дети сегодня просто хотят умереть, потому что они устали от всего этого угнетения".