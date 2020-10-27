Мнение: Вернись, мигрант!
27.10.2020, 7:30, Разное
С возобновлением авиасообщения мигранты улетели на юг, оставив нас один на один с опавшими листьями и надвигающимися снежными сугробами. Приуныла Москва, а с ней грустит и Санкт-Петербург.
Сергей Семенович Собянин тревожится, что некому будет чистить улицы от снега. “В столице на сорок процентов меньше мигрантов. На носу уборка снега. Не все россияне готовы браться за лом и лопату”, — говорил недавно мэр столицы.
В апреле насчитывалось до четырех миллионов гастарбайтеров, сейчас — почти вдвое меньше.
“Скоро зима, а мы еще листья не разгребли, — говорит специалист одной из крупных управляющих компании. Уже, говорят, и зарплаты повысили, и объявления всюду разместили, а работать никто не идет. И бедный киргиз, отбившийся от стаи, метёт огромную территорию в одиночку.
“До пандемии дворнику или уборщику платили 30 тысяч в месяц. Текучка была, но новых людей находили быстро. Сейчас мы повысили ставку до сорока, однако, желающих нет”, — вздыхает сотрудница УК.
Где же россияне, проклинавшие гастербайтеров, которые «отобрали» у них рабочие места? Я точно помню, недовольных было много. Казалось, что вот как прогонят всех мигрантов, так сразу и заживем. Но вот какое дело: оказывается, работать надо, на этих мигрантских местах. Херачить прям. С лопатой и ломом. А, как сказал, Сергей Семенович, не все россияне к такому готовы.
Источник: Достало
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