Вынос мозга: почему коронавирус вызывает когнитивные нарушения?

27.10.2020, 7:15, Разное



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Действует на нервы

Американские врачи приводят шокирующие данные: у 82% людей, госпитализированных со средним и тяжелым течением коронавируса, наблюдался как минимум один неврологический симптом. В выборку попали 500 пациентов, и почти половина из них (45%) жаловалась на мышечные боли, головные боли (38%), примерно треть заболевших сообщила о головокружении и энцефалопатии, вызывавшей спутанное состояние сознания. У 16% больных были отмечены нарушения вкусовых ощущениях, у 11% пропало обоняние. Тяжелее всего пришлось пациентам с энцефалопатией — более чем две трети таких людей после выписки утратили дееспособность и не могли сами себя обслуживать.

Исследователи также описывали случаи, когда у пациентов с COVID-19 диагностировался синдром Гийена-Барре, когда иммунная система начинает атаковать собственные нервные клетки, что приводит к мышечной слабости, а в тяжелых случаях — к параличу. Значительная часть пациентов с COVID-19 в острой фазе заболевания может испытывать делирий (помутнение сознания).

В настоящий момент никто не знает, насколько продолжительными будут последствия таких осложнений коронавируса, однако уже появились «тревожные звоночки». На прошлой неделе группа врачей и нейрофизиологов из Великобритании опубликовала препринт исследования, в котором получены первые данные о том, что даже легкие и умеренные формы COVID-19 могут вызывать долгосрочные и, возможно, необратимые последствия для центральной нервной системы.

84 тысяч выздоровевших пациентов, которые перенесли легкое течение коронавируса либо же были госпитализированы, прошли серию онлайн-тестов на сообразительность. Полученные результаты ученые сопоставили с данными проекта Great British Intelligence Test, в рамках которого оцениваются умственные способностей самых разных групп британцев.

Выяснилось, что у людей, которые перенесли тяжелое течение COVID-19, когнитивные функции снизились в среднем на 65% по сравнению с контрольной выборкой людей, которых не коснулся коронавирус. У тех, кто переболел в легкой форме, эти показатели были чуть ниже. По оценкам исследователей, интеллект выздоровевших пациентов «постарел» в среднем на 10 лет, причем больше всего инфекция повлияла на понимание текста и смысла слов.

Лезет в душу

В группах и чатах, объединяющих переболевших пациентов, многие жалуются на то, что после коронавируса мир буквально перестал быть прежним: люди месяцами страдают от депрессии, бессонницы и тревожности. Недавнее итальянское исследование, в которое включены результаты оценки психического состояния 265 мужчин и 137 женщин, подтвердило, что COVID-19 буквально расшатывает психику. Примерно 56% пациентов имеют минимум одно психическое расстройство, которого не было до болезни.

Чаще всего переболевшие жаловались на постоянную тревожность — 42% опрошенных. Бессонницей страдают 40% пациентов, депрессией — 31%. Симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) обнаружены у 28% опрошенных, обсессивно-компульсивного расстройства — у 20%.

Один пациент пожаловался на ночные панические атаки, которые появились спустя три недели после окончания лечения.

«Я часами сидел на балконе, пытаясь вдохнуть свежий воздух. Это было ужасно. Паника причиняет мне больше страданий, чем COVID-19», – цитируют пациента авторы исследования.

Врачи считают, что проблемы с психикой у переболевших коронавирусом могут быть связаны с воспалительным процессом, который напрямую влияет на нейромедиаторы в головном мозге, отвечающие за мотивацию, беспокойство и возбуждение. Но при этом не исключают и психологические факторы, в том числе травмирующие воспоминания о пережитом и жесткую социальную изоляцию во время лечения.

Как он это делает?

Механизм воздействия коронавируса на мозг и нервную систему человека до сих пор остается предметом тщательного исследования специалистов во всем мире. Еще в апреле ученый-вирусолог Российской академии наук Феликс Ершов заявил о том, что как и вирусы гриппа и герпеса, SARS-Cov-2 может приводить к отмиранию целых участков мозга. Нейрофизиологи из Великобритании считают, что вирус использует обонятельные рецепторы в слизистой оболочке носа в качестве «ворот», через которые он попадает в мозг и распространяется в нервной системе.

В свою очередь доктор медицинских наук, психотерапевт Михаил Голубев уверен, что кратковременные психические нарушения при коронавирусе, такие как делирий, вызывает тяжелая интоксикация организма:

«Так бывает не только при COVID-19, но и при любом другом тяжелом инфекционном заболевании. Неслучайно, например, говорят, что «он ходит, как чумной». Сильная интоксикация часто сопровождается угнетением сознания, бредовыми переживания и галлюцинациями», – считает эксперт.

Однако шведские биологи и неврологи из Гетеборгского университета (Göteborgs Universitet) выяснили, что SARS-Cov-2 воздействует на мозг и нервную систему совсем не так, как другие вирусы. Исследователи изучили образцы спинномозговой жидкости пациентов с COVID-19, у которых наблюдалось нарушение когнитивных функций и проблемы с психикой, и выявили заметное повышение воспалительных маркеров, которые свидетельствуют об активации иммунных клеток головного мозга. Но при этом ученые не обнаружили маркеров, характерных для вирусного поражения центральной нервной системы.

«В целом мы видим необычную картину с выраженным воспалением, а иногда и повреждением нервных клеток, но без привлечения клеток иммунной системы из кровотока», – сообщили ученые. Они отметили также, что механизм поражения нервной системы при коронавируса очень отличается от воздействия других патогенов. А значит, вопросов пока больше, чем ответов.