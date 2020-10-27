Аррмия: С кем готовится воевать Япония

27.10.2020, 7:08, Разное

Все новые данные приходят об активном строительстве Японией мощного военно-морского флота. На этот раз под анекдотическим соусом появились подробности о планах по созданию серии новых японских фрегатов. Какими особенностями будут обладать эти корабли, для борьбы с каким противником они предназначены и что все это означает для России?

Японское военно-морское строительство заслуживает самого пристального внимания. Сегодня Япония обладает одним из мощнейших военных флотов и второй в мире противолодочной авиацией, идет формирование японских авианосных сил – и все это совершенно гениальным образом преподносится как нечто незначительное. Последней новостью в этой серии стали подробности о планируемой постройке новых фрегатов для ВМС Японии.

Программа, известная как 30FFM (type 30 Frigate, Future, Multi-Mission), стала достоянием публики в 2015 году. Тогда японцы объявили о том, что будет построена серия новых кораблей на замену стареньким «эскортным эсминцам» типа «Абукума» и даже чуть более старым, но полноценным эсминцам типа «Асагири».

Тип 30, многоцелевой фрегат будущего

Изначально эти корабли должны были классифицироваться как эсминцы, но потом стали фрегатами с одновременной сменой названия программы с 30DX (D-destroyer, по-русски называется эсминец, X – символизирует то, что речь идет о новом проекте, прототипе или экспериментальной работе) на 30FFM. Японцы действовали стандартно: показали, что имеет место проект нового корабля, указали, что на замену старых, скупо выпустили предполагаемые технические характеристики, без лишней помпы показывали этот проект потенциальным покупателям на выставках – но с адресной рекламой, без широкой кампании в прессе. Грубо говоря, они ничего не скрывали, но ничего широко не рекламировали, дозированно раскрывая информацию и не привлекая лишнего внимания.

И вот сейчас, когда два первых корабля ожидают скорого спуска на воду, пущена утка об интернете, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Таймс»:

Морские силы самообороны Японии (МСС) получат новые фрегаты серии 30FFM, которые должны решить проблему непопулярности службы на флоте у японских молодых людей, информирует лондонская The Times без ссылок на источники. По данным газеты, в 2018 году набор составил только 60% необходимого, даже при том, что предельный возраст для записи был поднят с 26 до 32 лет. The Times утверждает, что молодые люди не желают служить в МСС, поскольку это связано с долгими периодами пребывания в море без доступа к интернету.

Как смешно. Эти японцы не могут воевать без веб-серфинга. Новость уже обсмеяна на российских интернет-форумах. Теперь новые фрегаты будут ассоциироваться с этим – с тем, что на них никто не пошел служить до тех пор, пока матросам «не провели интернет». Этакий «ментальный якорь». Как смешно… А ассоциироваться они должны совсем с другим.

Эти корабли не сбалансированы. На них небольшой для такого корпуса перечень средств ПВО, в некотором роде типовой для современного корабля набор средств противолодочной обороны. Зато есть то, чего на большинстве современных кораблей такого класса нет.

Первое – мощная пушка. Почти все западные (а у японцев сегодня западная школа кораблестроения в основном) фрегаты оснащены орудиями меньшего калибра. Типовой для большинства стран в мире калибр – 76 миллиметров. У будущих американских фрегатов FFG(X) вообще 57 мм. Эти орудия хороши как зенитные, но могущество боеприпаса у них небольшое и повышенной скорострельностью не перекрывается. А вот на фрегатах российского проекта 22350 стоит пушка калибром 130 миллиметров, куда более мощная. Почему? Потому что они создаются в том числе для боя с надводными силами противника и ведения огня по берегу. Какой калибр у японцев? 127 миллиметров, самая мощная серийная западная корабельная пушка из существующих. Какой можно сделать вывод? А то, что они собираются вести бои с надводными кораблями и поддерживать огнем высаживающиеся с моря десанты. Для других целей столь мощное орудие не нужно.

А еще очень интересным вопросом является главная энергетическая установка новых фрегатов. Впервые за более чем восемь лет они отворачиваются от своих традиционных американских поставщиков и снова обращаются к компании «Роллс Ройс», причем за турбиной нового типа – МТ30.

Тут надо понимать следующее. Используемая в данный момент на японских боевых кораблях GE LM 2500 – не самая свежая, но это очень хорошая турбина. Большая часть японских кораблей оснащена этой турбиной. Более того, основной союзник Японии – США – производит эту турбину. Переход на другую установку – это разунификация, а она всегда дорого стоит. Нужно, например, иметь двойной набор ЗИП, отдельный учебный курс для тех, кто будет служить на этих кораблях, курсы переподготовки для военнослужащих, переходящих с корабля на корабль, дополнительные инвестиции в ремонт и утрату способности использовать турбины с одних поврежденных в боях кораблей на других кораблях.

То есть для того, чтобы японцы ушли на новый тип турбины, им нужны были очень веские причины.

И причина есть – два дизеля МАН по 5460 кВт каждый в сумме с «роллс-ройсовской» турбиной МТ30 в сумме дадут 51 мегаватт полной мощности. Для сравнения: у наших фрегатов проекта 22350 при худших (из-за заведомо более крупной гидроакустической станции) обводах корпуса и большем стандартном водоизмещении – только 48 мегаватт. Из этого вытекает простой вывод – японские фрегаты будут еще и одними из самых быстрых серийных боевых кораблей в мире. Сейчас японцы определяют их скорость как «более 30 узлов», но сравнив с ранее существовавшими аналогами, можно смело предположить 32-34 узла.

В итоге картина такая. Артиллерийское оружие – мощнее среднего, предельное для фрегата; скорость существенно выше средней для сегодняшнего мирового кораблестроения; ударное ракетное оружие – среднее по мировым меркам и типовое для любого японского корабля, даже большего водоизмещения (восемь противокорабельных ракет); ПВО несколько слабее среднемирового уровня для таких кораблей; противолодочные возможности – на типовом для Запада уровне. Дисбалансы налицо. А что это значит?

Дисбалансы – следствие доктрины, с которой японцы уже определились. Они уже знают, как и против кого будут воевать, и от этого отталкиваются при создании кораблей. Они знают, что угроза с воздуха будет умеренная, а вот потребность в быстрых маневрах, переходах из района в район будет стоять остро. И по всем остальным параметрам так же. Интересно, кого они имеют в виду? Китайцев? Но у них в строю два авианосца и еще один строится, угрозу с воздуха со стороны китайцев малой считать будет нельзя… У каких соседей Японии слабая морская авиация и обширная береговая линия? Вопрос, что называется, риторический.

С дисбалансами так всегда. Немецкие «карманные линкоры» имели огромную дальность в ущерб максимальной скорости, потому что немцы знали, как они их будут применять. У английских линейных крейсеров времен Первой мировой бронезащита была принесена в жертву скорости, потому что та модель боевого применения, которая была для них придумана, требовала именно скорости. У американских фрегатов типа «Перри» многое было принесено в жертву дешевизне и массовости, потому что ВМС США требовалось как можно больше кораблей, чтобы создать подавляющее превосходство над ВМФ СССР.

Советские эсминцы проекта 956 имели мощнейшую артиллерию, ради которой был принесен в жертву полноценный ангар для вертолета и противолодочные возможности, потому что корабли хрущевской эры не имели толком артиллерии и требовалось обеспечить ее наличие для ситуации, когда ракеты уже израсходованы, а бой или сражение не закончены.

Еще одним вопросом является численность новых японских фрегатов. Объявлено о планах построить двадцать два таких корабля. Но дело в том, что «Асагири» у них восемь единиц, а «Абакума» – шесть, всего четырнадцать, а именно эти корабли будут заменяться новыми фрегатами. Налицо рост боевого состава. И это при том, что у Японии уже сейчас почти в полтора раза больше кораблей дальней морской зоны, чем, например, во всех четырех флотах ВМФ РФ вместе взятых.

Кроме того, есть и еще кое-что. У Японии, с ее инженерной и промышленной культурой и мощной экономикой, есть возможность не экономить на мелочах в строительстве кораблей, учитывать необходимость их модернизации и ремонта при проектировании, эксплуатировать без нарушений, и самое главное – своевременно проводить все положенные ремонты. По этой причине их корабли служат очень долго. Точно ли японцы строят новые фрегаты вместо старых кораблей? Возможно, они просто строят новые корабли, а старые тоже оставят в строю?

Новая подлодка

А вот что точно пришло не на замену чему-то, так это новый тип японских подлодок – «Тайгэй». Головная ПЛ этого типа была спущена на воду 14 октября 2020 года, что довело количество японских подлодок до двадцати в строю, двух учебных и двух в постройке, одна из которых относится к новейшему типу.

И опять – новая ПЛ имеет корпус, снижающий вторичную акустическую сигнатуру (низкочастотные колебания раздвигаемой корпусом воды) по сравнению с прошлым типом «Сорю». Ради снижения шумности, лодка не будет иметь воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ), вместо нее будут литий-ионные батареи, имеющие во много раз большую емкость, нежели традиционные. Все ради скрытности. Японцы хотят иметь возможность длительного скрытного движения на электромоторах под водой, потому что готовятся применять свои подлодки против противника, имеющего мощный подплав и противолодочные силы. Литий-ионные батареи обеспечивают эту возможность лучше, чем шумная ВНЭУ. Всего планируется иметь до семи таких лодок в строю, что в теории позволит японцам иметь в боевом составе до двадцати восьми подлодок с высокими ТТХ уже во второй половине двадцатых годов.

Впрочем, новая подлодка – это просто еще один шаг вперед для японского подплава. Не похоже, чтобы она была оптимизирована под конкретного противника или определенные действия. Но противник обещает быть крайне опасным и очень тихим.

Для сравнения: у Тихоокеанского флота ВМФ РФ в списочном составе четыре многоцелевых атомных подлодки проекта 971, из которых «ходовая» только одна; три ракетных подлодки проекта 949А, малопригодные для подводного боя; шесть «дизелюх» проекта 877, самая новая из которых вступила в строй в 1994 году, а также ожидающая перехода на Тихий океан с Балтики новая подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», полностью и во всем уступающая японским подлодкам, кроме способности применять крылатые ракеты «Калибр».

Все наши лодки на десятки лет отстают от японских по своему оружию и средствам гидроакустического противодействия. Преимущество в скрытности тоже у японцев в основном.

Выводы на будущее

Япония не просто готовится к войне. Она готовится к войне с уже известным для нее врагом. Японцы уже сейчас имеют четкую концепцию будущей войны и знают, что и как будут делать. Это напоминает конец 30-х годов в Европе, когда у одной не самой большой страны была концепция войны, а у ее противников нет, и пришлось учиться на ходу. СССР оказался способен продержаться до тех пор, пока не научился, но сейчас не те времена.

Готовясь к войне, Япония активно наращивает военную мощь. Если бы не отсутствие атомных подлодок, то ее флот был бы в разы сильнее британского или французского. У нее подавляющее численное и качественное превосходство над любыми силами, которые РФ в разумные сроки может развернуть в регионе. И даже для Китая с его численным составом всех видов, ВС Японии – огромная проблема.

Но при этом японцы очень умело «отводят глаза» многим своим противникам, играя на психологии и добиваясь того, чтобы вероятный противник просто не воспринимал то, что видит. Увы, все это мало у кого в РФ вызывает тревогу. И даже серия из двадцати двух новейших кораблей, уже явно «заточенных» под конкретного противника, вызывает только смех на тему матросов, не желающих служить без интернета. Но не они ли будут смеяться последними?