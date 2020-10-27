 

В ВМС Британии заметили рост числа российских подлодок в Атлантике

27.10.2020, 7:08, Новости дня

Число российских подводных лодок в Северной Атлантике резко выросло, утверждается в статье, опубликованной в британском таблоиде Daily Mail.

По данным издания, вблизи берегов Соединенного Королевства замечены российские малозаметные подводные лодки класса «Акула» (натовская классификация многоцелевых АПЛ проекта 971 «Щука-Б»), передает РИА «Новости».

«Количество российских подводных лодок, заходящих в Северную Атлантику, ошеломляет», – приводит издание слова источника в британских ВМС. Источник утверждает, что РФ стала отправлять в зону операций британского флота две или три субмарины вместо одной, как это было прежде. Источник назвал ситуацию «серьезной».

Накануне американское издание The National Interest оценило новую российскую дизель-электрическую подлодку Б-603 «Волхов», назвав субмарину проекта 636 «Варшавянка» Тихоокеанского флота ВМФ РФ подводной лодкой с «впечатляющим оружием».



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